S'il y a bien une vertu dont les fans de Kingdom Hearts ont besoin, c'est la patience. Entre KH 2 et KH 3, le public a dû patienter quasiment 14 ans. Même si entre temps, Square Enix a publié plusieurs épisodes, le gros morceau était particulièrement attendu. Il était surtout temps que la trame narrative particulièrement complexe de la série devienne plus limpide avec Kingdom Hearts 3, censé raccrocher les wagons. On peut dire que le bébé de Tetsuya Nomura a relevé le challenge avec brio. Mais comme toujours, cet épisode de Kingdom Hearts se conclut en laissant de nombreuses questions en suspens. Kingdom Hearts 4, qui ouvre un nouvel arc narratif pour Sora, doit y répondre. Le trailer du jeu diffusé en avril 2022 nous présentait le jeune héros dans le monde de Quadratum, inspiré du quartier de Shibuya, à Tokyo. Une fan s'est amusée à comparer les zones du trailer avec leur version "IRL".

Quadratum de Kingdom Hearts 4 extrêmement fidèle à Shibuya

Sur sa chaîne YouTube, une fan nommée "Oath.JPG" partage une vidéo dans laquelle elle compare les zones du trailer de Kingdom Hearts 4 avec leur version dans la vraie vie, en se baladant dans Shibuya. On reconnaît au premier coup d'œil certains lieux aperçus dans la bande-annonce du RPG de Square Enix. La joueuse retrouve même le lieu dans lequel Sora affronte un immense sans-cœur dans le trailer. La fidélité de Quadratum avec Shibuya devrait faire chaud au cœur à ceux qui connaissent bien ce quartier emblématique de Tokyo.

Quadratum, Yozora et de nombreuses questions sans réponse

Au cas où vous l'auriez oublié, Quadratum est, à l'origine, la ville dans laquelle se déroule le jeu vidéo fictif Verum Rex, que l'on découvre dans le Coffre à Jouets, le monde de Toy Story, dans Kingdom Hearts 3. C'est dans ce jeu vidéo que Sora rencontre pour la première fois le très mystérieux Yozora. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, Quadratum ne correspond pas au Shibuya de The World Ends With You, autre série de Square Enix. L'histoire de Kingdom Hearts 4 marque le début de l'arc narratif du Maître perdu. Elle se déroule un an après celle du précédent épisode numéroté. Sora devrait se retrouver seul au début de l'aventure. Enfin, presque seul, car Strelitzia, personnage de Kingdom Hearts Union χ, l'accueille à son réveil, comme on peut le voir dans le seul trailer du jeu disponible à ce jour. Pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, sauf pour les mélomanes. Les fans attendent impatiemment une nouvelle communication de Square Enix sur Kingdom Hearts 4.