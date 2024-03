La situation de Kingdom Hearts 4 nous fait un peu penser à celle du troisième opus. Beaucoup de joueurs ont peur de devoir l'attendre pendant de longues années. Alors oui, pour patienter, il y a bien des spin-offs, mais ça n'a pas tout à fait la même saveur. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur lui. Depuis son annonce en 2022, c'est le calme plat côté communication. Mais surprise, ça vient tout juste de changer. Une information majeure a été confirmée à son sujet, et ça va clairement en rassurer plus d'un.

Bonne nouvelle pour la musique de Kingdom Hearts 4

Pour les aficionados de Kingdom Hearts, pour ne citer que cette licence, le nom de Yoko Shimomura n'est probablement pas inconnu au bataillon. Si ça ne vous dit rien, sachez que vous avez sûrement eu affaire à son travail. C'est une compositrice et musicienne japonaise d'exception, qui a, entre autres, planché sur la franchise légendaire de Square Enix. On se doutait donc qu'elle allait rempiler pour le quatrième opus, mais sans confirmation officielle, le doute était permis. Heureusement, nos craintes peuvent maintenant disparaître, car elle a justement pris la parole vis-à-vis de ça.

Yoko Shimomura l'a dit elle-même lors d'une interview pour IGN : elle travaille en ce moment même sur l'OST de Kingdom Hearts 4. Actuellement, on ne peut pas savoir si ce sera un bon jeu, mais une chose est sûre, la musique sera à la hauteur de nos attentes. Bien sûr, elle n'en dira pas plus, se contentant d'expliquer qu'elle a « quelques compositions en cours d'écriture ». Qu'est-ce qu'on donnerait pour en avoir un échantillon. Elle n'a pas mentionné d'autres projets, gardant ses secrets bien au chaud.

Par ailleurs, on a également appris que la musicienne allait recevoir un « Lifetime Achievement Award » pour sa contribution aux jeux vidéo lors de la GDC 2024. Qui pourrait dire qu'elle ne l'a pas méritée ? On a évidemment cité Kingdom Hearts, mais son travail va au-delà de ça. Elle a également composé pour des sagas comme Final Fantasy, Xenoblade Chronicles, Streets of Rage, Parasite Eve ou encore Mario & Luigi. La liste est longue, et ça nous fait comprendre à quel point elle a eu un impact considérable sur ce médium. On a hâte d'entendre ses prochaines créations.

En attendant KH4, un spin-off est en approche

Malgré cette bonne nouvelle, force est de constater qu'on n'est pas prêt d'avoir Kingdom Hearts 4 entre nos mains. Pour patienter, un spin-off sur iOS et Android va normalement arriver courant 2024. Il s'appelle Missing-Link, et il a eu droit à une bêta fermée l'année dernière. Les heureux élus ont pu tester son gameplay, mais l'attrait du jeu ne se situe pas uniquement à ce niveau-là. La licence a pris pour habitude de balancer des gros morceaux de l'intrigue dans ses opus sur mobiles, comme en témoigne Union Cross. On se doute que ce nouveau jeu va paver la route vers l'histoire du 4. Vous l'aurez compris, il ne faudra surtout pas le louper.