Annoncé en avril dernier avec une jolie bande-annonce, Kingdom Hearts 4 continue de dévoiler à petit feu au travers des déclarations de son directeur. Tetsuya Nomura a consacré une interview à nos confrères de Game Informer offrant quelques informations sur le jeu et son développement. La tête pensante de la franchise va cependant faire quelques déçus.

Le retour des personnages de Final Fantasy dans Kingdom Hearts 4 ?

Dans cet entretien, Nomura a mis les choses au clair. L’époque où KH était le croisement de Final Fantasy et Disney est une époque révolue. Les fans qui espéraient voir Noctis et Lightning arriver dans Kingdom Hearts 4 vont être frustrés. Le directeur rappelle en effet que la franchise possède beaucoup de personnages originaux et il n’y aura probablement plus de personnages de Final Fantasy. Tout espoir n’est pas perdu cependant.

Je sais que certains étaient inquiets à ce sujet et ils voulaient voir plus de personnages de Final Fantasy. Nous y pensons sérieusement, mais avec le grand nombre de personnages originaux que nous avons actuellement, il est difficile de dire quel sera l’équilibre exact et comment il sera mis en œuvre dans KH4. Nous ne pouvons pas vraiment vous donner une réponse ferme à ce sujet pour l’instant. - Tetsuya Nomura

Des mondes Disney plus réalistes

Pour le reste, Nomura a rassuré les fans quant à la présence des mondes de Disney. Ça coule de source, mais ils seront bien là dans Kingdom Hearts 4 avec une approche plus réaliste poussée par le passage à l’Unreal Engine 5. L’un de ces univers se serait d’ailleurs déjà dévoilé dans le trailer et il s’agirait de Star Wars. La ville de Quadratum aperçu servira en réalité de HUB central entre la visite des mondes Disney.

Kingdom Hearts 4 se focalisera d’ailleurs bel et bien sur la disparition de Sora. Il y a donc peu de chance de revoir certains personnages originaux appréciés des fans, comme Aqua, Roxas, Axel ou Xion. Encore une fois, à ce stade du développement, Nomura ne ferme pas la porte pour les inclure et développer leurs histoires.