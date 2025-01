À l'heure d'écrire ces lignes, Kingdom Hearts 4 brille par son absence totale de la scène vidéoludique, tandis que la franchise Final Fantasy a eu le droit à plusieurs projets dans le même temps. Un contraste flagrant qui peine les fans d'autant que le jeu gratuit KH Missing Link a été repoussé à une date indéterminée. À la base, ce titre mobile devait être disponible sur iOS et Android en 2024, mais les équipes ont annoncé le report du soft en novembre dernier.

Un douloureux record pour Kingdom Hearts 4

Kingdom Hearts 4 a manqué tous les derniers événements majeurs du jeu vidéo, y compris les Game Awards 2024. Et ça ne date pas d'hier puisque depuis que le trailer d'annonce a été diffusé à l'occasion des 20 ans de la série, Square Enix n'a plus communiqué. De ce fait, Kingdom Hearts 4 bat déjà un triste record avant même sa sortie sur console et PC. En effet comme mis en évidence par le YouTubeur TheGamersJoint, un spécialiste de la saga RPG, cela fait 1000 jours que le premier trailer a été révélé. Et depuis, c'est le silence radio en termes d'extraits du jeu ou de véritables informations intéressantes dessus.

Square Enix avait déjà fait le coup avec Kingdom Hearts 3 pour lequel il s'était écoulé 735 jours entre son annonce et son retour sur le devant de la scène. De toute évidence, ce n'est donc pas forcément un mauvais signe, même si les fans s'impatientent réellement. Mais d'après TheGamersJoint, les choses pourraient peut-être bouger dans les semaines à venir.

Selon lui, Kingdom Hearts 4 pourrait être présenté prochainement par l'éditeur japonais. « J'ai entendu dire que la raison pour laquelle Square Enix était absent du Summer Game Fest et des Game Awards 2024, c'est parce qu'ils prévoient d'organiser leurs propres événements. Dont un en février » a-t-il expliqué.

Un événement en février 2024 ?

D'après ses dires, il pourrait donc y avoir un nouveau Square Enix Presents dans les semaines à venir avec pourquoi pas une nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts 4. « À un moment donné, Square Enix devra faire un pas en avant pour dire : « Voici notre feuille de route pour 2025 ». Envisager un événement propre à Square Enix en février est tout à fait logique. […] Si c'est le cas, nous devrions recevoir une annonce officielle au début du mois de février. Cela fait longtemps que Square Enix n'a pas fait sa propre présentation. À l'époque, ces présentations étaient connues sous le nom de Square Enix Presents. Il est donc possible que Square Enix Presents revienne sur le devant de la scène » a t-il ajouté. Kingdom Hearts 4 sera t-il vraiment de retour en février prochain ? Il n'y a plus qu'à croiser les doigts.

Source : TheGamersJoint.