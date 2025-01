Tetsuya Nomura, le directeur emblématique de la série Kingdom Hearts, a récemment marqué le 15e anniversaire de Kingdom Hearts: Birth by Sleep avec un message qui a tout pour enflammer les fans. Il a évoqué l’un des thèmes centraux de la saga : les croisements. Et, comme toujours, il a laissé planer le mystère. Ce petit teasing pourrait bien être un avant-goût de ce qui nous attend dans Kingdom Hearts 4.

Du teasing pour Kingdom Hearts 4 ?

Nomura a expliqué que les croisements sont bien plus qu’un simple motif visuel dans la série. Ils symbolisent des choix cruciaux, des sacrifices à faire pour avancer. Ce thème apparaît dès Chain of Memories et revient dans Birth by Sleep, où les trois héros doivent payer un prix lourd pour atteindre leurs objectifs. Et dans Kingdom Hearts 4 ?

Nomura a également mentionné une source d’inspiration surprenante : un mythe américain où un homme échange son âme contre le talent de jouer de la guitare, à un croisement de routes. Cette idée de donner quelque chose pour en obtenir une autre revient souvent dans Kingdom Hearts. Dans Kingdom Hearts 3, les Maîtres Perdus se réunissent à un croisement. Que gagnent-ils ? Que perdent-ils ? Nomura reste vague, se contentant de dire : « Ça, c’est une histoire pour une autre fois. »

Une annonce discrète, mais intrigante

Depuis l’annonce de Kingdom Hearts 4 en 2022, Square Enix est resté très discret sur le jeu. La bande-annonce initiale montrait un contenu avec Sora, dans un décor beaucoup plus réaliste qu’avant. Mais tout cela était encore un prototype sous Unreal Engine 4. Le jeu final sera développé avec Unreal Engine 5, ce qui promet des graphismes encore plus spectaculaires. Ce teasing est donc une rare occasion d’avoir un nouvel indice. Les fans espèrent qu’il marque le début d’une communication plus régulière de la part de Square Enix.

Nomura a aussi confirmé que Kingdom Hearts 4 servira de « bouton reset » pour la franchise. Après plus de 20 ans d’intrigues complexes et 18 jeux, ce nouveau chapitre vise à simplifier l’histoire pour attirer de nouveaux joueurs. Mais les thèmes principaux, comme les choix difficiles et les sacrifices, resteront au cœur de l’aventure.

Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée. Pourtant, des rumeurs évoquent une sortie potentielle cette année. Les joueurs, eux, sont impatients de découvrir ce que ce nouveau chapitre leur réserve. Avec un moteur graphique de pointe et la promesse d’un récit plus accessible, Kingdom Hearts 4 pourrait bien être l’un des jeux les plus marquants des prochaines années.

Source : Square Enix