Cela fait maintenant plus de deux ans que Kingdom Hearts 4 a été annoncé en grandes pompes par Square Enix. Depuis, c'est quasiment le silence radio, et ça ne semble pas près de changer.

Tant de temps après la première apparition de Kingdom Hearts 4, l'on pouvait légitimement s'attendre à en apprendre plus lors d'un événement d'envergure comme le Summer Game Fest. Mais Geoff Keighley, son organisateur, avait un aveu à faire qui ne va pas plaire aux fans. Voire même à beaucoup de joueuses et joueurs qui attendaient la cérémonie d'ouverture du festival estival du jeu vidéo.

Un aveu crève-cœur pour les fans de Kingdom Hearts 4

En 2022, Square Enix fêtait les 20 ans de sa franchise mélangeant Final Fantasy et Disney avec l'annonce agréablement surprenante de Kingdom Hearts 4. Nous y voyions un premier aperçu du jeu et de l'apparence de Sora sous l'Unreal Engine 5, dans une ville a priori tout ce qu'il y a de plus normal. Nous n'en avons pratiquement plus entendu parler depuis. Et Geoff Keighley avait une nouvelle plutôt déchirante à partager aux fans espérant en voir plus au Summer Game Fest.

« Les gens ne cessent de me demander des nouvelles de Kingdom Hearts 4, je ne sais pas pourquoi. Les fans se font du mal. Mais l'espoir fait vivre, j'imagine ». Voici de manière assez crue ce que l'organisateur du « nouvel E3 » avait à dire. À moins d'un « one more thing » improbable, il faudra visiblement repasser plus tard pour en savoir plus sur les prochaines aventures de Sora, Mickey, Dingo, Donald et tous leurs amis.

Il n'y en a a priori d'ailleurs pas que pour les fans de Kingdom Hearts 4. Dans une session de questions/réponses sur Twitch, l'homme influent a tenté de tempérer les attentes de sa communauté. « Je pense que l'événement sera un peu plus calme concernant les annonces folles, surprises choc et choses de ce genre. Comme pour le State of Play de la semaine dernière, les gens l'attendaient avec des attentes dingues. Je pense que le Summer Game Fest sera un bon et solide show. Mais nous n'aurons par exemple pas de nouveau trailer de GTA 6 pour vous ». Rendez-vous le 7 juin à 23 heures, où nous couvrirons justement en direct les annonces les plus croustillantes, pour voir ce qu'il en est réellement.