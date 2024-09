Final Fantasy est au cœur de toutes les attentions ces derniers mois. Entre la sortie de FF16, celle de FF7 Rebirth et les quelques déclarations autour de sa suite, la licence n’en finit plus de faire parler d’elle. Il y a cependant une autre saga que les amoureux de JRPG espèrent revoir sur le devant de la scène très prochainement : Kingdom Hearts. Le quatrième épisode numéroté a été annoncé à la surprise générale en avril 2022 à l’occasion du vingtième anniversaire de la franchise, et depuis plus rien. Pas une vidéo, une image ou ne serait-ce qu’un concept arts. La tête pensante de Kingdom Hearts 4 vient toutefois de donner officiellement des nouvelles du jeu et ça pourrait en surprendre plus d’un.

Des nouvelles de Kingdom Hearts 4

Il était temps. Après des mois interminables de silence, Tetsuya Nomura se décide enfin à lâcher quelques infos autour de son prochain jeu. Lors d’une interview accordée à Young Jump. Le papa de la licence mêlant univers Square Enix et Disney a ainsi livré quelques détails quant à Kingdom Hearts 4, notamment sa nouvelle ville. Plus moderne et enracinée dans notre réalité, Quadratum, révélé dans KH3, ressemble énormément à Shibuya. « Une fausse réalité ancrée dans la réalité », selon Nomura et sa vision d’un monde fantasy, bien qu’avec lui cela puisse tout et ne rien dire. Il est vrai que Kingdom Hearts est particulièrement réputé pour son scénario difficile à suivre, éparpillé entre les épisodes principaux et les productions mobiles. Finalement, Kingdom Hearts 4 et le jeu smartphone Missing Link seront considérés comme de nouveaux jeux à part entière plutôt que des suites directes de la saga.

Entendez par là que KH4 sera une remise à zéro de l’histoire afin d’être plus accueillant pour les nouveaux venus. Un souhait que Nomura avait après avoir terminé le dernier épisode en date et il a donc engagé de nouveaux auteurs et changé le logo de la licence à cet effet. La complexité du scénario est telle, que son créateur est obligé d’admettre qu’il regarde régulièrement des vidéos sur Youtube afin de se rappeler des détails les plus anciens de la trame principale. Kingdom Hearts 4 devrait ainsi s’éloigner de son histoire initiale pour ne pas perdre les néophytes, mais il semblerait que la saga ne cherchera pas à complètement nous retourner le cerveau intrigues tordues.

© Square Enix et Disney.

Cela devrait faire un choc à plus d’un fan, mais ce quatrième épisode pourrait bien être le dernier. Le développeur légendaire annonce en effet qu’il prévoit de prendre sa retraite d’ici quelques années et que plutôt que de laisser sa licence fétiche orpheline, il prévoit de la conclure. Kingdom Hearts 4 est alors développé avec l'intention de terminer l’histoire de Sora et ses amis, « éventuellement » du moins. Cela peut changer d’ici là et avec Nomura il est vrai que l’on peut s’attendre à tout. Ce qui est certain, c’est que les joueurs de longue date auront trouveront enfin réponse à un des mystères initiés dans le tout premier jeu. Dans cette même interview, il a en effet confirmé que la fameuse phrase prononcée par Sora, « Est-ce que tout cela est réel ? », sera résolue. Il faudra cependant s’armer de patience puisque Kingdom Hearts 4 est toujours sans fenêtre de sortie.