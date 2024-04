C'est un mélange atypique, et pourtant la formule a convaincu la sphère du gaming. Kingdom Hearts, la franchise qui mêle personnages Disney et personnages de Final Fantasy, fête ses 22 ans cette année. Avec plus de 33 millions de copies écoulées et une vingtaines de jeux principaux et spin-off, elle occupe une place particulière dans le cœur des fans.

Depuis 2002, beaucoup ont grandi avec Sora et ses compagnons de route. Alors, 5 ans après la sortie de Kingdom Hearts 3, les fans brûlent d'impatience de retrouver le porteur de la Keyblade. Imaginez leur enthousiasme lorsque, pour les célébrations des 20 ans de la franchise, Kingdom Hearts 4 a été officiellement annoncé !

Attendant avec impatience ce nouvel opus, les fans aiment à en parler sur les réseaux sociaux. Ils se retrouvent ainsi des plateformes comme reddit pour partager leur joie ou, à l'inverse, leur mécontentement. S'agissant du quatrième volet des aventures de Sora, l'angoisse commence à monter...

Où est passé Kingdom Hearts 4 ?

Pour vous dire à quel point la communauté de Kingdom Hearts attend le prochain opus, les fans se sont donné rendez-vous en ligne le 10 avril dernier pour un anniversaire bien particulier. De fait, mercredi marquait les deux ans de la sortie du tout premier trailer du jeu, officialisant par la même occasion le projet.

Or, depuis, c'est le calme (quasi) plat. Les équipes de Square Enix restent silencieuses quant à KH4, et ça ne passe pas. Effectivement, les redditors déversent leur déception sur le réseau social. Certains font, par exemple, le comparatif avec les opus de Final Fantasy qui s'enchaînent, tandis que les fans de Kingdom Hearts « sont coincés au purgatoire ».

On ne compte pas non plus le nombre de réponses à ce thread faisant ce constat : « on ne sait toujours rien ». Quelques utilisateurs craignent même que le projet soit annulé... Mais d'autres rappellent, à juste titre, que l'attente était aussi de mise pour les précédents opus. Par exemple, un utilisateur remarque que KH3 avait été annoncé « six ans avant que le jeu ne sorte ».

À ce stade, on peut encore tempérer les inquiétudes quant à la possibilité que Square Enix ait abandonné le projet. Il faudra donc encore se montrer patient avant d'en voir davantage sur le prochain Kingdom Hearts.

Que racontera Kingdom Hearts 4 ?

Si le quatrième volet de la licence Kingdom Hearts est si attendu, c'est en partie parce qu'il annonce un véritable renouveau dans la franchise. Après trois opus suivant une trame narrative qui se suivait, Square Enix indiquait dans un communiqué qu'il était temps d'entamer un nouveau chapitre avec le prochain.

Des épreuves inédites attendent Sora et ses acolytes dans Kingdom Hearts 4. Ce quatrième volet entamera un nouveau cycle, nommé “Lost Master Arc”. L'histoire se déroulera dans la ville de Quadratum, aux airs d'un Tokyo futuriste.

La bande-annonce pose déjà les premiers enjeux avec un ennemi géant qui assaille la ville. Sora, accompagné des fidèles Dingo et Donald, fait enfin la connaissance d'un tout nouveau personnage entouré de mystère : Strelitzia. L'aventure n'attend que nous, alors espérons que Square nous donne bientôt des nouvelles.