Comme à son habitude, Tetsuya Nomura a caché quelques indices ici et là dans la bande-annonce de Kingdom Hearts IV, dont une collaboration avec Star Wars ?

Et si Sora et ses compagnons partaient explorer une galaxie lointaine, très lointaine ? C’est ce que laisse penser un passage de la bande-annonce de Kingdom Hearts 4 diffusée ce dimanche à l'occasion de l’événement célébrant le 20e anniversaire de la licence.

Du Star Wars dans Kingdom Hearts 4 ?

Si ce quatrième opus numéroté mettra en scène un monde plus réaliste et sombre, l’essence de la saga devrait rester intouchée. Il sera toujours questions d'univers Disney, et cette fois Square Enix lorgnerait au-delà des films d’animation. Ces dernières années, le géant américain a mis la main sur de nouvelles licences fortes suite aux rachats de Lucasfilm, Marvel et de la Fox. Dans le langage des fans de Kingdom Hearts, ça veut dire autant de nouveaux terrains de jeu potentiels. Oui, Sora en Avengers ça fait rêver.

Et pourtant le rêve pourrait devenir réalité. Dans la première bande-annonce de Kingdom Hearts 4, plusieurs fans ont remarqué que Star Wars pourrait avoir discrètement été teasé. Dans un extrait bien précis, on peut apercevoir une forêt aux arbres majestueux qui ne sont pas rappelés ceux d’Endor. Ce n’est néanmoins pas le détail le plus troublant du trailer.

A gauche, une image du trailer de KH4, à droite la planète Endor dans Star Wars

Des détails qui laissent peu de place au doute

En regardant de plus près, on peut apercevoir un imposant morceau de métal pouvant presque paraître anodin au premier abord. Et pourtant, tout porte à croire qu’il s’agit du pied d’un AT-ST, le véhicule d’assaut impérial bien connu des fans de Star Wars. Il faut dire que lorsque l’on met des images de l’univers de Lucasfilm à côté de celles tirées de la bande-annonce de Kingdom Hearts 4, tout porte à croire qu’il s’agit bien de ça.

En revanche, aucun indice ne permet de savoir quelle trilogie sera utilisée. Est-ce que Sora, Donald et Dingo rencontreront Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa ? Ou viendront-ils prêter main forte à Rey, Finn et Poe contre Kylo Ren ? Connaissant Nomura, il va falloir s’armer de patience pour avoir le fin mot de l’histoire.