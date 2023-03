Il y a un peu moins d’un an, Kingdom Hearts 4 était annoncé à la surprise générale. Depuis, les fans attendent patiemment des nouvelles quand ils ne sont pas en train de décortiquer les premières images du jeu ou d’élaborer des théories saugrenues. Le papa de la licence le sait trop bien, et il aime jouer avec le petit cœur fragile des joueurs. Alors quand Tetsuya Nomura fait une déclaration autour de l’avenir de la franchise, c’est toute une communauté qui s’affole.

Changement de direction pour Kingdom Hearts 4 et la licence

Quelque chose se prépare pour la licence Kingdom Hearts. A l’occasion d’un concert au Japon, Tetsuya Nomura et la célèbre compositrice Yoko Shimomura, sont montés sur scène pour se fendre d’un message pour les fans. Une prise de parole qui a laissé place à des déclarations étonnantes du créateur de la saga, qui explique que la direction de la licence a changé depuis l’annonce de Kingdom Hearts 4. « L’année dernière, lors du dernier événement Kingdom Hearts, quelque chose est arrivé. Ça a déterminé la direction à suivre pour la licence », a-t-il lâché l’air de rien.

Des propos qui ont visiblement surpris la compositrice. Face à la confusion de sa collègue, Nomura s’est contenté d’ajouter « Oh ! Tu ne le savais pas ? Je te le dirai en coulisses. » Comme le rapporte un des spectateurs, l'intéressé a expliqué que quelque chose s’est déroulé en octobre dernier sans que l’on ne sache si c’était quelque chose de positif ou négatif. A en juger par les réactions de Nomura, la situation a depuis été réglée, mais elle aurait eu un impact majeur sur l’avenir de la licence et par conséquent Kingdom Hearts 4.

Plus de mondes en dehors de Disney ?

Il n’en fallait pas plus pour inquiéter des millions de fans, qui se sont alors mis à spéculer sur ce qui a pu se passer en coulisses. Certains pensent que Disney pourrait être impliqué en bien comme en mal. D’un côté les plus alarmistes, qui entrevoient la possibilité d’une participation amoindrie. De l'autre les plus optimistes qui pensent le contraire et que cela implique une bonne nouvelle.

D'autres imaginent même que cela pourrait concerner certains mondes rachetés par le géant américain à l'instar Marvel ou encore Star Wars qui pourraient avoir été validés. De premiers indices quant à la licence de George Lucas ont d'ores et déjà été trouvés dans la première bande-annonce, donc ce ne serait pas impossible. Le mystère reste entier pour le moment. Connaissant le bougre et le passif de la saga, il va néanmoins falloir prendre son mal en patience avant d'avoir de nouvelles informations.