Quelle journée pour les fans de Kingdom Hearts. Beaucoup avaient prié pour qu'un nouvel opus soit annoncé, et leur vœu a été exaucé. Kingdom Hearts 4 vient d'être révélé avec une bande-annonce qui donne le ton.

Nombreux sont celles et ceux qui avaient prédit une grosse annonce pour l'événement célébrant les 20 ans de Kingdom Hearts, mais peu pouvaient s'attendre à une telle annonce. Square Enix a diffusé la première bande-annonce de Kingdom Hearts 4 et ça fait envie.

Kingdom Hearts 4 annoncé

On l’espérait presque vainement et s’est arrivé. La licence Kingdom Hearts a célébré son vingtième anniversaire (oui déjà) avec un événement physique à Shibuya. Certains ont pu visiter une exposition retraçant l'histoire de la saga mélangeant licences Square Enix et Disney avec quelques artworks. S’en suivait alors une conférence à portes fermées où les fans japonais ont pu découvrir en avant-première l’annonce de Kingdom Hearts 4.

La nouvelle s’est d’abord répandue sur Twitter, où quelques invités ont confirmé que le quatrième épisode canonique des aventures de Sora, Donald et Dingo avait été révélé pour l’occasion et qu’une bande-annonce sera diffusée dans la foulée. Le commun des mortels a dû patienter, mais le trailer est enfin là ! Et attention si vous n’avez pas fait KH3, ça spoile beaucoup.

Un univers plus réaliste et sombre

Changement de ton. La bande-annonce de Kingdom Hearts 4 dépeint un univers plus sérieux que les opus précédents. On y retrouve le monde de Quadratum révélé dans le troisième opus. Certains fans aguerris l'avaient prédit, le jeu Verum Rex est une réalité. Aperçu dans le monde de Toy Story au travers d’une « fausse » bande-annonce mettant en scène un personnage appelé Yozora qui ressemble fortement à un croisement de Riku et de Noctis, protagoniste de feu FF Versus devenu Final Fantasy 15.

Malgré un univers plus réaliste, Sora, Dingo, Donald et l’Organisation XIII seront toujours de la partie. Aucune fenêtre de sortie nI de plateformes n’ont été annoncées. Il faudra sûrement faire preuve de patience avant d'avoir de plus amples détails sur Kingdom Hearts 4. Ça ressemble en tout cas fortement au Final Fantasy Versus XIII que Nomura n'a jamais eu l’occasion de faire.