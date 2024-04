Le jeu médiéval Kingdom Come Delivrance a connu de belles heures sur consoles et PC. Après une dernière itération de son premier jeu, le studio Warhorse s'apprête enfin à faire une annonce.

Warhorse Studios faisait forte impression en 2018 avec Kingdom Come Delivrance. Nous transportant dans l'ancien Royaume de Bohême (actuelle République Tchèque) en l'an 1403, ce tout premier jeu du studio pragois offrait une expérience médiévale captivante. Plus encore, le titre se distingue des autres action-RPG du genre par son souci du détail historique. Ayant dépassé les six millions de copies écoulées, on peut dire que c'est un succès plus qu'honorable pour Warhorse. Le titre a même eu le droit à son portage sur Switch le mois dernier. Mais, le 1er avril, le studio annonçait « la fin » via un tweet. Les équipes de Warhorse ont donc refermé le chapitre de cette toute première production. Mais elles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. De fait, le studio a quelque chose à annoncer, un petit Kingdom Come Deliverance 2 ?

Le roi est mort, vive le roi !

Depuis 2020, Warhorse planchait sur le portage de Kingdom Come Delivrance pour la Nintendo Switch. Concentré à la tâche, on se demandait ce que le studio préparerait ensuite. Vraisemblablement, le studio avait déjà pensé à l'avenir. Hier, une nouveau tweet est tombé, présageant de jolies choses à venir. Ainsi, Warhorse nous donne rendez-vous le 18 avril, à 20 heures, sur YouTube et Twitch. Il nous présentera rien de moins que son « nouveau jeu ».

Kingdom Come Deliverance 2, le prochain jeu de Warhorse Studios ?

Après Kingdom Come Delivrance, le studio tchèque proposera-t-il une suite directe ? C'est en tout cas ce que des insiders suggèrent. Le média Gematsu lui-même corrobore cette hypothèse après avoir eu vent du « tournage d'une vidéo promotionnelle [...] il y a quelques semaines ». Kingdom Come Delivrance 2 (ou Kingdome Come 2 selon le sous-titre qui pourrait lui être donné) pourrait donc bien s'annoncer. Même Warhorse, par l'image d'un homme à cheval employée pour sa communication, semble nous indiquer qu'il n'en a pas véritablement fini avec sa licence. Verdict jeudi prochain !