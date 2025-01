Kingdom Come Deliverance 2 s’annonce comme un excellent RPG, mais il n’est pas parfait côté français. L’éditeur a donc annoncé un changement majeur en conséquence.

Alors que Kingdom Come Deliverance 2 s’annonce comme l’une des sorties majeures de février, les retours des previews ont soulevé un point négatif majeur : le doublage français. Si certaines voix ont été saluées, d’autres ont été jugées trop inégales, ce qui a nui à l’immersion pour de nombreux joueurs. L'éditeur réagit en conséquence.

Kingdom Come Deliverance 2 va s'améliorer pour les français

Dès la diffusion des previews, un constat est rapidement apparu : la version française de Kingdom Come Deliverance 2 manque de cohérence. Henry, le héros du jeu, bénéficie d’un doublage assuré par Alexandre Gillet, comédien reconnu (notamment voix française de Sonic, Chris Evans et Elijah Wood). En revanche, beaucoup de personnages secondaires souffrent d’une interprétation jugée peu convaincante, qui sortent un peu le joueur de l'avanture.

Cette disparité entre le protagoniste et le reste du casting a été soulignée par plusieurs journalistes et créateurs de contenu, ce qui a poussé l’éditeur à réagir rapidement. Voici le mail que nous avons reçu avec les détails :

Pour les parties du jeu concernées, veuillez noter le doublage est en train d'être refait. Une partie sera traitée au lancement et le reste début mars.

Ainsi donc, dans un communiqué officiel, Plaion France a confirmé qu’une partie du doublage allait être réenregistrée avant la sortie de Kingdom Come Delievrance 2. L’éditeur précise que certains dialogues seront corrigés pour le lancement du jeu, tandis que d’autres ajustements arriveront début mars via une mise à jour. On ignore pour le moment quelles scènes seront retravaillées, mais cette décision montre une volonté d’améliorer l’expérience des joueurs francophones, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui privilégient les voix en français.

Ce qui est curieux, c'est que dans le premier jeu, il n’y avait aucun problème de doublage et la qualité était au rendez-vous. Difficile de comprendre où cela a pu cafouiller pour la suite.

Source : Pleion