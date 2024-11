Amazon Games et Glowmade lèvent le voile sur King of Meat, un jeu explosif mêlant combats sanglants, création de donjons et quête de gloire. Pour les joueurs sur PC et Xbox Series X|S, l’Alpha fermée, prévue du 4 au 14 décembre, promet un avant-goût de ce chaos organisé.

Un mélange de téléréalité et de carnage pour King of Meat

Dans King of Meat, chaque joueur devient un candidat prêt à tout pour impressionner les foules. Votre mission : survivre dans des donjons bourrés de pièges, construire vos propres arènes diaboliques et vous démarquer grâce à des apparences personnalisées. Le monde de Loregok regorge de paillettes, de monstres insensibles et d’un public avide de sensations fortes. C’est brutal, mais Amazon promet un rendu terriblement excitant. À voir donc. Ce n'est pas le premier jeu du genre à s'inspirer de la téléréalité. On se souvient notamment de Darwin Project, qui, malgré ses qualités et des retours positifs, n'avait jamais réussi à vraiment décoller. On espère que cette nouvelle création d'Amazon Games connaîtra un sort différent.

Cette phase de test confidentielle permettra aux joueurs de tester le jeu avant sa sortie officielle. Accessible uniquement sur invitation, elle vise à recueillir des retours essentiels pour peaufiner le gameplay et les systèmes de jeu. Amazon Games souhaite notamment évaluer le mode création, les combats dans les donjons et bien d’autres aspects.

Participer à l’Alpha, c’est aussi respecter un accord de confidentialité. Impossible de diffuser ou partager du contenu lié à cette phase de test. Les joueurs devront garder leurs exploits (ou leurs défaites) pour eux. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site officiel. Les candidats sélectionnés recevront un e-mail avec les instructions et un code d’accès d’ici le 3 décembre.

Source : Amazon