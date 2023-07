Si il y a eu plusieurs jeux vidéo basés sur le personnage emblématique de King Kong, inspiré par le film original de 1933 et les remakes ultérieurs. L'un des jeux les plus connus est Peter Jackson's King Kong : The Official Game of the Movie développé par Ubisoft et sorti en 2005. Ce jeu combinait avec brio l'action à la première personne et l'aventure à la troisième personne, vous permettant de jouer à la fois le personnage de Jack Driscoll et celui de King Kong. Pour ce qui est du scénario, celui-ci suivait la trame du film de Peter Jackson avec Jack Black, Naomi Watts et Adrien Brody. Si le tout avait quelques défauts dans l'ensemble c'était tout de même très satisfaisant. Curieusement personne n'a tenté de surfer à nouveau sur la vague, du moins... jusqu'à aujourd'hui ?

Un nouveau jeu King Kong

En effet, totalement par surprise Amazon Espagne a divulgué l'annonce de Skull Island : Rise of Kong par GameMill Entertainment, un studio qui semble avoir eu quelques beaux succès comme Disney La Reine des Neiges : La Quête d'Olaf en 2013 sur Nintendo 3DS. Dans la foulée le site d'actualité Gematsu a eu l'occasion de mettre la main sur des screenshots. Problème, ca ne donne pas spécialement envie et les premiers retours sont plutôt froids. Certains se moquent déjà de l'aspect assez étrange de King Kong. De plus on ne sait pas encore si il s'agit d'une adaptation directe du MonsterVerse cinématographique qui commence en 2014 avec Godzilla.

On vous laisse juge de ce qu'il est possible de voir ci-dessus. Le jeu semble utiliser une méthode de cel shading pour son rendu, une astuce qui est souvent employée par les petits studios pour avoir un rendu peu gourmand en ressources. Ca laisse tout de même songeur en 2023, surtout l'image qui représente un crabe géant.

King Kong, une aventure pourtant culte

L'histoire de King Kong est l'un des récits les plus emblématiques de l'industrie du cinéma, débutant avec le film original de 1933 et continuant à travers de nombreux remakes et adaptations. Chaque version apporte des nuances et des variations à la trame de base tout en préservant l'essence classique du synopsis qui pour le rappel se concentre avant tout sur la nature humaine, l'amour et la tragédie d'une créature incomprise. Chaque fois, peu importe l'adaptation (sauf peut être la dernière en date dans le Monsterverse) la mort de King Kong laisse les spectateurs émus par le destin tragique du monstre. C'est un peu ce qui symbolise la beauté de l'histoire. Pour ce qui est du jeu, on semble assez loin de la profondeur, voici pour le moment la description que l'on a :

Embarquez dans une aventure d'action à la troisième personne pour venger la mort de vos parents aux mains de l'ultime prédateur alpha : Gaw. Conquérez des vagues de bêtes primitives et battez les sbires de votre ennemi juré pour devenir le roi légitime de Skull Island.