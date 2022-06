Square Enix a suffisamment foi en la franchise d'Avalanche Studios pour financer un Just Cause 5. L'information a été apportée par l'éditeur japonais lors d'une réunion avec ses investisseurs.

Square Enix a laissé filer deux de ses licences Tomb Raider et Deus Ex, mais pas toutes. Pour preuve la « pré-annonce » de Just Cause 5 qui a été faite par l'éditeur.

Un nouveau jeu Just Cause 5 arrive

Entre deux mots sur sa santé financière, Square Enix a fait part à ses actionnaires de ses projets futurs. Et parmi eux, un nouveau jeu Just Cause 5 qui est actuellement en développement. Voici l'extrait de cette conversation interceptée par un utilisateur de ResetERA.

Nous avons reconsidéré nos portefeuilles de studios et de jeux dans l'optique d'intensifier notre offre de titres en ligne que nous développons pour les marchés nord-américain et européen. Nous voulons nous focaliser sur la création de nouveaux jeux qui correspondent à notre stratégie, notamment en concevant des softs qui reposent sur de nouvelles franchises. La licence Just Cause continuera de nous appartenir et nous travaillons en ce moment au développement d'un nouveau titre dans cette série.

Les nouveaux jeux sont peut-être à mettre en corrélation avec les studios que Square Enix veut créer. Pour l'heure, pas plus de détails sur Just Cause 5, mais ça devrait uniquement sortir sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Les équipes d'Avalanche Studios ont du pain sur la planche.

Opération « redorer l'image de la série »

Le lancement de Just Cause 4 a été pour le moins catastrophique. Beaucoup ont trouvé que la formule tournait sacrément en rond, et surtout, le jeu a été mis sur le marché dans un état extrêmement problématique. Les nombreux soucis ont valu au titre une note Metacritic de 65/100 côté presse, et 4,8/10 côté joueurs. Si Square Enix et Avalanche Studios veulent redorer le blason de la marque, il va falloir se retrousser les manches.

Puisque l'éditeur mentionne des jeux online, est-ce que ce sera le cas de ce nouveau Just Cause ? Avec ou sans NFT ?

Le retour de la franchise, ça vous plaît ou vous a-t-elle totalement perdu en route sans retour possible ? Dites nous tout en commentaires.