C’est l’une des licences les plus populaires des années 90, une série de films qui a marqué le cinéma et même plusieurs générations puisqu’elle est revenue il y a quelques années de ça. Jurassic Park et ses dinosaures ont fait rêver et ont effrayé un bon nombre de grands enfants. La franchise a également eu le droit à beaucoup d’adaptations en jeux vidéo sur différents supports, mais les fans, nous, attendions surtout un jeu immersif dans l’univers de la franchise. Bonne nouvelle, ce jeu est désormais une réalité.

LE jeu Jurassic Park que tout le monde attendait, c'est peut-être bien lui !

Jurassic Park Survival, un FPS visiblement axé survie (teinté d’horreur) vient d’être annoncé aux Game Awards 2023. Une surprise qui sera chapeautée par Saber, un studio qui a décidément le vent en poupe ces dernières années et qui nous sert généralement des jeux plutôt solides, en témoigne son excellente adaptation de World War Z par exemple.

La bande-annonce nous a laissé entrevoir quelques environnements bien connus du premier film, notamment le hall d’accueil du premier film ou encore les cuisines où les deux adolescents du long métrage se retrouvent pourchassés par des raptors.

Le jeu a également laissé filtrer un peu de gameplay à la première personne. La direction artistique semble plutôt axée réaliste, on retrouve bien l'empreinte des films et le jeu devrait proposer une bonne grosse dose de stress. On peut entrevoir des Dilophosaure, entendre des Raptor sans oublier l'impressionnant tête à tête avec le célèbre T-Rex aussi effrayant que fascinant. Son nom Survival n’est pas là pour rien.

Pas de date de sortie pour ce Jurassic Park Survival, mais le jeu est prévu pour sortir sur PS5, Xbox Series et PC. On devrait certainement en apprendre un peu plus prochainement. Affaire à suivre.