Malgré une large communauté de fidèles, la franchise Jurassic Park/World est restée assez discrète sur le front des jeux vidéo ces dernières années. Et ce, même avec la sortie de la nouvelle trilogie. Nous avons certes eu droit récemment aux jeux de gestion Jurassic World Evolution, mais peu d'autres titres notables sont venus s'ajouter à la liste. L'un des rares à mentionner serait peut-être Jurassic World Aftermath, bien qu'exclusivement réservé à la réalité virtuelle. Pourtant, un beau projet était en préparation... C'est le moins que l'on puisse dire.

C'est grâce aux informations dévoilées par le fan site Jurassic Outpost, référence en matière d'actualité Jurassic Park, que nous apprenons l'existence d'un jeu annulé du nom de Jurassic World Survivor. Une histoire passionnante que les fans se doivent de connaître.

Un jeu Jurassic Park/World très ambitieux

Initialement en développement entre 2014 et 2016, le projet avait vu le jour sous l'égide de Cryptic Entertainment. Tout ça avant d'être repris par Splash Damage où il fut rebaptisé "Codename: Raptor". Imaginé comme un jeu de survie en open-world sauce TPS, il promettait une galerie de dinosaures impressionnante. Mettant en scène, entre autres, le T-Rex, le Spinosaurus et le Vélociraptor. Soit les plus gros prédateurs des films avant l'apparition du Giganotosaurus dans le troisième épisode.

Le jeu aurait pris place 1 à 2 mois après les événements du premier film Jurassic World, suivant des survivants échoués sur l'île et cherchant un moyen d'évasion tout en affrontant dinosaures et sociétés rivales. Promettant une immersion profonde, le jeu invitait les joueurs à créer leur personnage et à lutter pour survivre. nécessitant de trouver nourriture et eau dans un environnement hostile et sans électricité, offrant des phases nocturnes...effrayantes L'exploration et la réactivation de systèmes d'urgence constituaient une part importante du gameplay.

L'île d'Isla Nublar promettait d'innombrables surprises. Notamment, avec des bunkers parsemés çà et là, abritant ressources précieuses et des prédateurs redoutables. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler une scène épique de Jurassic World 2. Une dimension en ligne était également prévue, plongeant les joueurs dans un récit impliquant diverses factions. On y trouvait notamment des éco-terroristes, des mercenaires, et des équipes de sauvetage VIP. Tout ce qui fait le charme de l'univers Jurassic Park.

Une annulation malheureuse

Malheureusement, malgré son ambition et son concept prometteur, Jurassic World Survivor n'a pas résisté aux défis du développement. Il semblerait que certaines idées aient été reprises par les films, affectant ainsi le déroulement de la production et menant à son annulation. Heureusement, tout n'est pas perdu. Une démo vidéo du jeu annulé est d'ailleurs accessible ci-dessus, permettant d'apprécier quelques animations du T-Rex et d'un personnage semblant être Owen Grady, incarné à l'écran par Chris Pratt. On espère qu'un autre jeu Jurassic Park est en préparation, car tous les ingrédients sont réunis pour proposer un magnifique jeu d'aventure. Désormais, le studio Splash Damage travaille sur un projet bien différent, s'attelant à l'adaptation d'un jeu vidéo Transformers Reactivate.

Que pensez-vous de ce projet annulé ? Souhaiteriez-vous voir un autre jeu d'une telle envergure pour la saga ?