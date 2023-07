Jurassic Park est certainement l'une des franchises les plus cultes de l'histoire du cinéma. Forcément il n'en fallait pas plus pour voir naitre tout un tas de jeux vidéo qui reviennent d'ailleurs dans une réédition.

Dans la longue tradition du jeu vidéo de toujours (souvent) proposer des adaptations des films on retrouve bien évidemment dès les années 90 des jeux estampillés Jurassic Park. Dont notamment les titres Jurassic Park et Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continues qui datent respectivement de 1993 et 1994. Limited Run Games qui est connu pour toujours distribuer du jeu culte rétro profite de la période estivale pour annoncer un bundle dont une version physique particulièrement intéressante pour les fans. C'est en plus une merveilleuse occasion de célébrer les 30 ans de la franchise.

Un bundle Jurassic Park qui donne envie

Les jeux Jurassic Park de l'ère 8 et 16 bits sont officiellement de retour. Cette version de bundle ne se contente pas de faire revivre un classique mais elle ajoute aussi des états de sauvegarde pour chaque jeu, de nouvelles cartes en jeu et divers correctifs de gameplay qui permettent de faire rentrer un peu plus les deux jeux dans l'ère moderne. Le but est de célébrer l'héritage du film de 1993 d'Universal Pictures. Grosse surprise, en plus de cette collection, Limited Run rééditera également Jurassic Park et Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continues sur les cartouches NES, Game Boy et SNES. C'est un total de 5 éditions différentes qui prennent naissance à savoir :

Des éditions physiques

Édition standard (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox , Switch) – 29,99 euros Copie physique de la JP Classic Games Collection

(PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox , Switch) – 29,99 euros Édition classique (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 64,99 euros Copie physique de la JP Classic Games Collection SteelBook Emballage inspiré du boîtier VHS original du film de 1993 (parfait pour les enfants des années 90)

(PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 64,99 euros Édition préhistorique (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 174,99 euros Copie physique de la JP Classic Games Collection SteelBook Emballage inspiré du boîtier VHS original du film de 1993 Réplique de la carte d'identité du Dr Alan Grant Bande originale sur CD physique contenant de la musique originale de la collection JP Classic Games Mini répliques des cartouches NES, Game Boy et SNES originales Emballage inspiré des jouets classiques de la licence

(PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 174,99 euros

Des éditions rétro

Éditions standard (NES, Game Boy, SNES) – 49,99 euros à 64,99 euros Copie physique de Jurassic Park ou Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continues sur une cartouche rétro ambrée Réplique du manuel du jeu original

(NES, Game Boy, SNES) – 49,99 euros à 64,99 euros Éditions Collector (NES, Game Boy, SNES) – 99,99 euros Copie physique de Jurassic Park ou Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continues sur une cartouche rétro lumineuse ambre Housse estampée numérotée Réplique du manuel du jeu original Affiche recto-verso inspirée de la collection JP Classic Games

(NES, Game Boy, SNES) – 99,99 euros

Pour mémoire le jeu de 1993 est un jeu de tir isométrique mettant en vedette le Dr Alan Grant. Pour sa suite (rien à voir avec Le Monde Perdu qui ne sortira qu'en 1997) l'histoire reprend un an après la fin des aventures du premier épisode. John Hammond décide d'envoyer une équipe pour remettre le parc en état. Un deuxième joueur peut l'aider en enrôlant Michael Wolfskin, une sorte de mercenaire qui assiste le Docteur Grant qui n'existe par ailleurs pas du tout dans les films.