Le mangaka Junji Itô, maître de l'horreur, va pouvoir raconter ses histoires d'une autre manière. Il développe avec Netflix la série animée Maniac : Japanese Tales of the Macabre qui reprendra certaines de ses œuvres.

Après l'anime Gyo, issu de son manga, la légende de l'horreur Junji Itô rempile pour un projet similaire mais en plus gros grâce à Netflix. Ensemble, ils développeront la série animée Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Les détails.

Junji Itô et ses œuvres sur Netflix l'année prochaine

Le célèbre mangaka, réputé comme étant l'un des plus grands talents en ce qui concerne l'horreur, va donc transposer à nouveau une œuvre. Et pas qu'une d'ailleurs. La série animée Maniac: Japanese Tales of the Macabre qui sera diffusée en 2023 sur Netlfix s'appuiera sur 20 histoires de l'auteur. Les premières seront issues de Tomie, Souichi et The Hanging Balloons. Itô-san et ses nouveaux collaborateurs doivent encore trancher sur les histoires à retenir.

Je suis heureux de présenter un nouveau projet basé sur mon manga. Ça s'appelle Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. J'ai sélectionné 20 de mes histoires afin de les adapter pour la première fois en anime. Aujourd'hui, je vais en introduire spécialement trois : Tomie, Souichi et The Hanging Balloons. Nous devons encore voir quelles histoires de Tomie et Souichi vont être adaptées, donc restez à l'écoute pour de plus amples annonces à ce propos.

À l'assaut de la France

En France, on constate un regain d'intérêt pour Junji Itô et ses livres. De nouveaux ouvrages traduits dans notre langue sont facilement trouvables via l'éditeur Mangetsu. Vous pouvez ainsi vous procurer Tomie, Sensor ou Les Chefs d'Œuvre de Junji Itô Tome 1 & 2. Zone Fantôme sera quant à lui publié le 17 août 2022.

En termes de jeux vidéo, l'auteur devait sortir Silent Hills avec Hideo Kojima, Guillermo Del Toro et Norman Reedus. La suite, vous la connaissez...