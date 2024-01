Depuis la fermeture de son studio Irrational Games, en 2014 Ken Levine planche sur un nouveau projet resté longtemps mystérieux compte tenu de son développement qui aurait été des plus compliqués. La première production de l’illustre réalisateur de Bioshock et System Shock depuis la création de Ghost Story Games s’était annoncée en grande pompe lors des Game Awards 2022. Son nom, Judas. Un titre orienté solo aux ressemblances frappantes avec les derniers jeux du créateur, mais qui a rapidement disparu des radars. Il a refait surface dans la nuit du mercredi 31 janvier 2024 à l’occasion du State of Play.

Nouvelle bande-annonce pour Judas

8 ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Ken Levine et le reste de son équipe pour révéler au grand jour son premier jeu depuis la sortie de Bioshock Infinite en 2013. Il en aura fallu deux de plus pour que Judas revienne sous les projecteurs. Si sa présence n’avait pas été dévoilée à l’avance dans la liste qui circulait depuis quelques jours, on aurait presque cru à Bioshock 4. Entre chaos ambiant, propagande, dystopie, pouvoirs à base de plasmides et toniques, société décadente, Judas semblait reprendre tous les codes de la franchise emblématique. Une impression à nouveau confirmée avec la nouvelle bande-annonce du jeu dévoilée lors du State of Play.

Un trailer qui fait donc la part belle au contexte du jeu et surtout au gameplay en dévoilant quelques phases de combat contre des robots. La vibe Bioshock est toujours présente, mais Judas aura clairement son propre cachet. Le jeu s'axera visiblement sur les choix des joueurs avec une expérience sur mesure dans laquelle ces décisions et l’évolution de l’histoire ne dépendent que de vous. « Vous rencontrerez également une batterie de nouveaux personnages et pourrez influer sur leur vie d’une manière encore jamais vue dans nos jeux », explique Ken Levine.

Pour rappel, le jeu prend place dans Mayflower, une cité spatiale où les habitants ont été entraînés à s’espionner et à se dénoncer entre eux à la première infraction. Toute leur vie, leurs émotions semblent être contrôlées par ses dirigeants, quand les machines ont la main sur chaque aspect du commerce, de l’art et du gouvernement. Comment s'en libérer ? C'est finalement une question à laquelle Judas tentera de répondre, en prenant les rênes d'une révolution placée sous le signe de la destruction. Toujours aucune date de sortie pour le moment, même pas une petite fenêtre.