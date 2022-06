C’est un monstre du milieu du doublage français qui vient de partir. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa voix restera à jamais liée à Al Pacino et Sully de la saga Uncharted.

José Luccioni, Sully dans Uncharted, est décédé

José Luccioni, connu pour avoir prêté sa voix au grand Al Pacino pendant plus de 25 ans, nous a quittés ce jeudi 2 juin à l’âge de 72 ans. Il avait d’abord débuté sa carrière en tant qu’acteur dans les années 70 avant de s’orienter vers le doublage. On a ainsi entendu sa voix dans les VF de films cultes et variés, dont Star Trek le film (1979), Il était une fois en Amérique, Top Gun ou encore Sister Act, sans oublier les 23 films d’Al Pacino.

Il était également la voix de nombreux personnages de jeux vidéo. Les joueurs PlayStation le connaissaient en tant que Sully dans Uncharted, tandis que les joueurs Xbox se souviendront de lui en tant que Marcus Fenix de la série Gears of War. Il incarnait également les versions françaises de Scott Shelby dans Heavy Rain, T-Bone dans Watch Dogs, Cid dans Final Fantasy 15 ou encore Lynch de Kane & Lynch. Dernièrement, il officiait également en tant que directeur artistique sur des séries, dont Vikings, Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor ou encore Sense8.