Une start-up appelée Joipaw (qui porte décidément bien son nom) souhaite sortir une "console" pour nos amis les chiens. La jeune société en question est le fruit d'un duo d'amis Dersim Advar et Marco Jenny, qui se décrivent chacun comme étant "des amoureux des animaux, des joueurs et des scientifiques".

Joipaw pour le bien des toutous

@ Joipaw

Le but n'est pas tant de fournir aux chiens un moyen de se détendre mais surtout un outil qui permet d'apporter une stimulation physique et mentale à l'animal. C'est en tout cas ce que rapporte le média Axios sur le sujet. Bien que la dite console ait été initialement conçue comme un moyen de résoudre l'ennui et l'anxiété de séparation du chiot avec ses maitres (en l'occurrence les deux fondateurs de Joipaw). Celle-ci offre aussi un potentiel pour développeur des avantages cognitifs et pourrait même permettre de retarder l'apparition de la démence canine, qui est hélas une réalité.

Comment cela fonctionne concrètement ? Les chiens utilisent leur truffes pour jouer sur l'écran tactile de la console et sont récompensés pour leurs bons choix via un distributeur de friandises intégré. Cela prend la forme d'un Whack-a-mole (tape la taupe) et un test pour voir si les chiens peuvent choisir quel côté d'une image contient plus de taupes. Toujours dans l'objectif d'améliorer la santé de votre chien on peut lire :

Joipaw vous alerte tôt si un comportement anormal est détecté, et notre objectif est de partager ces données avec votre vétérinaire pour permettre de meilleurs diagnostics avant d'éventuelles complications.

Que pensez-vous de cette création ?