John Romero, développeur sur Doom, Quake et Wolfenstein 3D, continue sa route en solo après Empire of Sin. Son prochain jeu sera un retour aux sources puisqu'il s'agit d'un FPS sous Unreal Engine 5.

John Romero, qui est l'un des développeurs à l'origine de DOOM, mais aussi de Quake et Wolfenstein 3D, est encore en activité. Et il va même s'essayer à nouveau à un genre qui a construit sa réputation.

John Romero (DOOM) sur un FPS complètement nouveau

Avec sa société, l'un des géniteurs de DOOM annonce être au travail sur un FPS. Un shooter en vue subjective qui sera une nouvelle IP reposant sur l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Un moteur que s'arrache les studios. Si, à tout hasard, vous êtes dans le milieu, l'homme a besoin de mains supplémentaires.

C'est une nouvelle ère pour Romero Games. Nous travaillons avec un éditeur de premier plan pour développer le prochain shooter de John Romero. Un tout nouveau FPS basé sur une nouvelle licence originale. Notre équipe s'agrandit et nous recherchons des personnes talentueuses pour tous les postes et à tous les niveaux d'expérience. En particulier celles qui ont une expérience de l'Unreal Engine 5.

Nous n'en saurons pas plus. Est-ce que ce sera un FPS SF ? Horrifique ? Un tout autre genre ? Qui est ce partenaire d'édition ? PlayStation ? Xbox ? Un éditeur tiers ? Des questions sans réponse pour un projet dont le développement débute visiblement. Il faut espérer qu'il ait plus d'inspiration qu'avec Empire of Sin, un titre qui peine à faire mouche.