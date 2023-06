La conférence Summer Game Fest 2023 est décidemment pleine de surprises. Le cultissime réalisateur John Carpenter, qui passe ses journées à jouer à la console et à regarder la NBA, va passer de l'autre côté de la barrière. Un partenariat entre lui, Saber Interactive et l'éditeur français Focus Entertainment a été annoncé.

Toxic Commando, un joyeux bordel signé John Carpenter

Les développeurs d'Evil Dead the Game et World War Z, Saber Interactive, vont renchérir dans la violence et le gore avec leur nouveau jeu. John Carpenter's Toxic Commando. Un FPS coopératif, jouable jusqu'à quatre, où le but est de dégommer un nombre incalculable d'infectés pour « sauver la planète ». Rien que ça ! Gros flingues, grenades, pouvoirs et katanas, tous les outils seront bons pour y arriver. Le trailer de gameplay dévoile une grosse ambiance années 80, avec « You Give Love a Bad Name » de Bon Jovi en fond sonore, et le fait que John Carpenter (The Thing, Le Prince des Ténèbres...) soit impliqué. Le jeu est d'ailleurs directement inspirée de sa filmographie.

« Nous sommes impatients de travailler sur ce nouveau projet avec nos amis de Focus, et honorés de collaborer avec le légendaire John Carpenter. Son imaginaire, son génie narratif, sa façon de plonger les spectateurs dans une atmosphère unique à chaque film ont contribué à cette toute nouvelle expérience, influencée par l’ambiance si particulière des années 80, d’atteindre de nouveaux sommets. Ses films sont une source d’inspiration depuis toujours, et c’est un grand honneur de travailler à ses côtés pour créer une expérience inoubliable » commente Tim Willits, directeur créatif exécutif chez Saber Interactive.

Big John est aussi très fier de cette collaboration et de pouvoir shooter des zombies à la pelle. « C'est très stimulant pour moi de collaborer sur un nouveau jeu avec Focus et Saber. Vous savez, j’adore tirer sur des zombies. Tout le monde n’arrête pas de me dire qu’il faut les appeler 'les infectés'. Les gars, ce sont des goules, point. En plus, ils sont des tonnes à l’écran, et ils explosent de partout. Les gens vont adorer ce jeu » déclare John Carpenter.

Un FPS co-op bourrin

John Carpenter's Toxic Commando est décrit comme un « FPS coop et biberonné au cinéma des années 80 ». Un mélange de buddy-movie, d'épouvante et d'action sous adrénaline qui ne semble pas se prendre au sérieux.

« Dans un futur proche, une expérience scientifique visant à exploiter la puissance du noyau terrestre part en vrille et provoque le réveil du Sludge God. Cette saleté ancestrale commence alors à terraformer la région, transformant le sol en matière noire visqueuse et ses habitants en infectés morts-vivants. Heureusement, le génie à l’origine de ce chaos a un plan pour tout régler. Il lui faut juste une équipe de mercenaires surentraînés… Pas de bol : ils étaient tous trop chers. C’est pourquoi il a dû se contenter… du Toxic Commando. Incarnez l’un des membres du Commando, faites équipe avec vos potes, et renvoyez le Sludge et sa horde direct là d’où ils viennent ».

Dans son communiqué de presse, Focus Entertainment ne détaille pas jusqu'à quel point John Carpenter a apporté sa patte sur le jeu. Mais il est là. John Carpenter's Toxic Commando sera disponible en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.