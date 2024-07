C'est officiellement une nouvelle page de l'histoire du jeu vidéo qui s'écrit, et plus précisément de sa partie eSport, qui aura bientôt droit à sa première tribune aux Jeux Olympiques.

La nouvelle historique nous parvient directement du Comité International Olympique, qui se veut donc on ne peut plus officielle. Comme l'a souligné plus en détail le journal sportif L'Equipe, le Comité entend nouer en ce sens des partenariats avec des acteurs majeurs du sport vidéoludique. Un processus qui demandera fatalement du temps, et donc ne sera malheureusement pas inauguré par les Jeux Olympiques de Paris.

Le jeu vidéo devient officiellement une discipline des Jeux Olympiques

Pendant longtemps une discipline considérée comme trop différente des sports plus « traditionnels », c'est enfin une consécration qui se joue pour l'eSport. Si celui-ci s'est illustré dans d'autres grands événements sportifs, la porte des Jeux Olympiques lui était jusqu'alors resté fermée. Cela va enfin changer, puisque le Comité International Olympique est en discussion avec de gros acteurs du jeu vidéo. Parmi les plus notables, nous avons Capcom, Epic Games ou encore Riot Games. Il se pourrait donc que des jeux compétitifs très populaires comme Street Fighter 6 ou League of Legends brillent de manière olympique. Ce ne sera toutefois a priori pas pour cette année.

Dans son communiqué officiel, le Comité indique en effet que cela se passera lors de l'édition des Jeux Olympiques 2025, qui prendront place en Arabie Saoudite. « Nous avons la chance de travailler avec le Comité National Olympique saoudien s'agissant des Jeux Olympiques eSportifs. Car cette institution a une expertise unique dans le domaine du sport vidéoludique. La discipline va grandement profiter de cette expérience ». L'Arabie Saoudite entretient en effet un intérêt très particulier autour de l'eSport. Tel n'est toutefois pas forcément le cas s'agissant des droits de l'homme.

Le Comité tente de rassurer les plus circonspects en ce sens. « Nous nous sommes assurés que les valeurs olympiques seront respectées dans l'édition 2025. En particulier concernant les jeux au programme, la promotion de l'égalité des genres, et l'engagement auprès d'une audience jeune passionnée par le sport vidéoludique ». Rendez-vous donc l'année prochaine en Arabie Saoudite pour voir dans quelle encre s'écrira cette page historique du jeu vidéo.

League of Legends, bientôt à nouveau le fleuron de l'eSport à un niveau olympique ? © Riot Games.