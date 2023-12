On arrive au terme de cette année 2023, et c’est le moment de faire le bilan des jeux qui sont sortis. Forcément, on pense à des mastodontes comme Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 ou le remake de Resident Evil 4. Mais qu’en est-il des productions indépendantes ? Des petits jeux qui seraient passés sous le radar du grand public ? Rassurez-vous, Gameblog vous a concocté une liste des jeux indé qu’il ne fallait surtout pas rater en 2023.

Chants of Sennaar, le langage des peuples

On commence fort avec Chants of Sennaar, que vous avez peut-être vu dans la catégorie « Meilleur jeu à message positif » aux Game Awards 2023. On incarne un personnage qui se réveille à l’intérieur d’une tour mystérieuse. Cette dernière est habitée par différents peuples, avec des cultures diverses et variées, et le but est de réussir à rejoindre le sommet. Mais ce ne sera une tâche aisée, d’autant plus que vous ne connaissez pas les langues qui sont parlées par les peuples que vous allez rencontrer. Armé de votre carnet, c’est à vous de déchiffrer ce qu’on vous dit, et de vous frayer un chemin vers le haut de la tour. Ce jeu indé est beau, touchant, et il va bien faire travailler votre matière grise. De plus, il transpose avec brio la frustration qui accompagne la barrière de la langue dans la vraie vie. Ici, vous pouvez facilement surmonter ce problème, et ça vous motive tout le temps à explorer, à être curieux.

Chants of Sennaar est disponible sur consoles et PC.

Cosmic Wheel Sisterhood, l’avenir s’inscrit dans les étoiles

Poursuivons cette sélection des jeux indé à ne pas louper en 2023 avec Cosmic Wheel Sisterhood. L'action du jeu se déroule presque uniquement dans la maison de la protagoniste, qui se situe sur un astéroïde. Elle a été bannie à cause de ses pouvoirs d'oraclesse, et sa situation commence à être trop pesante. Pour fuir son exil, elle fait appel à un Béhémoth, une créature qu’il est normalement interdit d’invoquer. Ensemble, ils vont conclure un pacte et créer un nouveau jeu de tarot pour Fortuna, notre héroïne. Ce dernier a des propriétés spéciales qui vont bouleverser le cours de l’histoire. A vous de découvrir pourquoi en prenant part à cette aventure mémorable qui possède une narration prenante, et des dialogues fort bien écrits. On est devant un véritable tour de force qui parvient à nous offrir un univers ô combien riche, alors qu’on est face à un huis-clos. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de voir ça.

The Cosmic Wheel Sisterhood est disponible sur PC (Steam, GOG) et Nintendo Switch.

Jusant, l’ascension inoubliable

Comment ? Jusant dans la liste ? Eh oui, on parle tout de même d’un jeu signé Don’t Nod Entertainment, les créateurs de Life is Strange. La différence, c’est qu’ici, le studio est en auto-édition, d’où le fait qu’il rencontre les critères pour être parmi les indé. Ici, on nous invite à faire l’ascension d’une tour (encore) qui s’élève au milieu d’un monde désertique. Tous les habitants semblent l’avoir déserté, sans qu’on sache les raisons derrière cet exode. La particularité de ce jeu, c’est qu’il n’y a aucun dialogues. C’est les notes qu’on trouve et la narration environnementale qui vont nous livrer l’histoire de l’immense bâtisse qu’on gravit et du peuple qui vivait dedans. Il n’est donc pas seulement question de faire de la grimpette. Il faut prendre son temps et admirer le décor qui en met plein la vue. Pour résumer, c’est une expérience contemplative, sans prises de tête, bref, idéale pour cette période des fêtes de Noël placée sous le signe de la détente.

Jusant est disponible sur consoles et PC.

Cocoon, simple, mais efficace

Cocoon, c’est le nouveau jeu indé de Jeppe Carlsen, le principal concepteur de gameplay de LIMBO et INSIDE. Ces titres vous disent sûrement quelque chose tant ils ont su marquer les esprits. On est face à un jeu d’énigmes inspiré dont le gameplay, d’apparence simple, a été salué à de nombreuses reprises. On pense notamment à la mécanique principale de saut entre les mondes, dont l’originalité et l’efficacité n’a pas manqué de plaire aux joueurs. Cocoon a également le mérite d’être abordable pour un titre du genre, et il va surtout vous envoûter à travers son univers et son game design innovant.

Cocoon est disponible sur consoles et PC.

Storyteller, le narrateur, c’est vous

Puisqu’on est dans le thème des jeux d’énigme, parlons de Storyteller. Vous aimez les contes pour enfants ? Rigoler un bon coup en jouant ? Alors, vous êtes à la bonne adresse. Dans Storyteller, on doit créer des histoires dans un style bande-dessinée à partir d’un titre. Pour ce faire, des cadres et des personnages sont mis à notre disposition. Il faut ensuite les placer au bon endroit, de sorte à façonner un conte cohérent par rapport au titre qui est donné. Bien souvent, les récits qu’on met sur pied sont plutôt insolites, avec au menu des histoires d’amour loufoques, des trahisons ou encore des monstres. En prime, sachez qu’il a obtenu du nouveau contenu en septembre dernier, ce qui lui a permis d’allonger un peu sa durée de vie, jugée trop courte par certaines personnes.

Storyteller est disponible sur PC, Mac, iOS, Android et Nintendo Switch.

Dredge, la pêche à la Lovecraft

Dredge est un cas un peu particulier, dans le sens où il fait un mélange assez inattendu. Pour cause, c’est un mix entre un jeu de pêche, avec de la personnalisation de bâteau poussée, et… des créatures tout droit issues de l’univers de Lovecraft. Eh oui, on n’est pas habitué à voir un tel mariage, et c’est bien ce qui a participé à faire la renommée du jeu. C’est une aventure qui va donc à la fois vous relaxer, et vous effrayer, surtout si vous n’aimez pas trop les eaux profondes. Du moins, si vous avez le courage de vous aventurer au large, loin de la civilisation. On exagère un peu le trait, mais on vous invite vraiment à y jeter un œil.

Dredge est disponible sur consoles et PC.

Viewfinder, souriez, c’est pour la photo

Vous reprendrez bien un jeu d’énigmes ? Viewfinder n’est pas comme Chants of Sennaar ou Storyteller. C’est un puzzle game disposant concrètement d’une seule et unique mécanique : l’utilisation d’un appareil photo instantané. Dit comme ça, ce n’est pas forcément excitant, mais ce dernier possède une propriété bien spéciale. Une fois la photo prise, il est possible de la récupérer, et de littéralement l’incruster dans le décor en temps réel. Tout devient alors une question de perspective, de point de vue. Vous pouvez par exemple « capturer » un mur, et vous en servir pour créer un pont. Et attention, ce n’est pas rébarbatif, au contraire, puisque le jeu arrive à se renouveler sans cesse, créant toujours la surprise. Pour les fans du genre, c’est un des jeux indé incontournables de cette année 2023.

Viewfinder est disponible sur PS4, PS5 et PC.

Sea of Stars, le RPG qui n’a laissé personne indifférent

Sea of Stars, c’est le grand gagnant de la catégorie « Meilleur jeu indépendant » aux Game Awards 2023. Il y a eu quelques RPG cette année, et celui-ci est l’un des plus intéressants qui est sorti. Que ce soit au niveau des mécaniques de jeu, avec des combats au tour par tour, ou des graphismes « old school », il joue constamment avec la corde de la nostalgie. Pour autant, il arrive à garder une identité unique, tout en proposant une histoire fascinante et des personnages charismatiques. On pourrait presque résumer Sea of Stars de la manière suivante : si les JRPG des années 90 vous manquent, il faut absolument y jouer. D’ailleurs, même si vous êtes un néophyte, ça reste une belle aventure qui ne vous laissera pas de marbre.

Sea of Stars est disponible sur consoles et PC.

Bramble : The Mountain King, explorez l’horreur du folklore scandinave

Plongeons maintenant dans le folklore scandinave avec Bramble : The Mountain King. Dans ce jeu indé, on parcourt un monde qui, de prime abord, paraît féérique. En vérité, il cache de sombres secrets, et il va falloir se préparer à fuir des abominations qui ne souhaitent qu’une chose, vous dévorer. L’une des plus grandes forces du titre, c’est sa façon de jongler entre le merveilleux et le monstrueux, nous donnant la sensation d'être plongé dans un vrai conte. A titre de comparaison, la façon dont on progresse dans l’histoire et les situations rencontrées peuvent faire penser à l’excellent Little Nightmares. Vous connaissez peut-être la franchise, et si c’est le cas, on vous invite à ne pas faire l’impasse sur Bramble.

Bramble : The Mountain King est disponible sur consoles et PC.

Lethal Company, le phénomène du moment

Si vous suivez un peu l’actualité, vous avez sans doute entendu parler de Lethal Company. C’est LE phénomène du moment, avec un pitch qui tient sur un bout de papier. On travaille pour une entreprise qui nous envoie chercher des matériaux sur des planètes désolées. Une fois sur place, il faut explorer des installations abandonnées, le tout en évitant de se faire massacrer par les monstres qui s’y trouvent. A la manière d’un Phasmophobia, on se fait de l’argent en accomplissant des missions, et ça permet de débloquer du matériel. Ça facilite la progression, en évitant de mourir sans arrêt. La cerise sur le gâteau, c’est qu’il est possible d’y jouer à plusieurs. C’est même fortement recommandé, car Lethal Company dispose d’une mécanique de chat vocal de proximité. En gros, plus vous êtes loin d’un joueur, et plus vous avez du mal à l’entendre. Comme dans la vraie vie, ce qui est plutôt bien pensé.

Lethal Company est disponible sur PC.

Terra Nil, le city-builder inversé

Terra Nil, c’est un jeu indé de stratégie qui a beaucoup fait parler de lui. En même temps, il possède un concept vraiment sympathique. Il faut prendre une terre stérile et la transformer en un environnement prospère dénué de pollution. Pour ce faire, vous allez avoir à votre disposition une écotechnologie avancée et d'autres installations bien utiles. Néanmoins, il ne s’agit pas de créer une civilisation, mais plutôt de trouver un équilibre pour l'environnement. On doit laisser derrière soi une nature intacte, d’où le fait que le jeu a été qualifié à plusieurs reprises de « city-builder inversé ». C’est un choix idéal pour terminer l’année en douceur, d’autant plus qu’on est face à une thématique qui s’inscrit parfaitement dans notre époque.

Terra Nil est disponible sur PC, iOS, Android et Nintendo Switch.

The Talos Principle 2, le retour d’un grand jeu d’énigmes

On termine cette liste avec un… jeu indé d’énigmes ! En cette période des fêtes de Noël, on a vraiment envie de faire chauffer votre cerveau. Mais là, on ne parle pas de n’importe qui. Il s’agit de The Talos Principle 2, la suite de l’excellent puzzle game en vue à la première personne sorti en 2014. Le principe est globalement le même, et on retrouve une nouvelle fois une présence forte de thèmes philosophiques. Pour le coup, on ne va pas le qualifier d’accessible à tous, car il reste assez coriace au niveau des énigmes proposées. Ceci dit, elles ont le mérite d’être vraiment bien fichues, et de se diversifier de façon ingénieuse jusqu’au baisser de rideau.

The Talos Principle 2 est disponible sur consoles et PC.

Nous voilà arrivés à la fin de cette liste, et on espère qu’on a pu vous faire découvrir de belles productions. Bien évidemment, on aurait également pu citer Planet of Lana, Have A Nice Death, Mediterranea Inferno ou encore Tchia, mais ce n’est pas exhaustif, et ça devrait déjà vous faire une bonne base. N’hésitez pas à nous partager vos propres découvertes indépendantes de cette année.