Bon ok, Halloween c'est passé, mais cette période de l'année est le moment parfait pour s'éclater à se faire peur et on a déniché quelques jeux peu connus finalement, mais qui font vraiment froid dans le dos. Ces dernières années, la scène indépendante a particulièrement contribué à mettre en avant de nombreuses productions horrifiques de qualité. Voici donc une petite sélection de pépites à faire absolument. Aurez-vous le courage de les faire ? A moins que ce ne soit déjà fait...

From the Darkness, l'horreur avec un grand H

On commence… tout sauf en douceur. Eh oui, c’est Halloween quand même. From the Darkness est un jeu qui nous vient de Nb4A, un développeur indépendant spécialisé dans l’horreur. Ce titre nous invite à aller chercher un objet qui nous a appartenu dans un vieil appartement abandonné. L’aventure est courte, mais diablement intense. Il n’y a quasiment aucun « jumpscare », de sursauts, et on est angoissé du début à la fin. From the Darkness ne laisse aucun répit au joueur grâce à des jeux de lumière ingénieux et un sound design magistral. La seule fois où le jeu vous laisse souffler, c’est lorsque vous arrivez jusqu’au bout. Si vous y parvenez. Croyez-nous, c’est loin d’être une tâche aisée.

From the Darkness est disponible sur Steam

Maid of Sker, arrêtez de respirer !

On poursuit notre liste avec Maid of Sker, un jeu d’horreur qui emploie une mécanique assez originale. Les Silencieux, qui sont les ennemis du jeu, sont aveugles. Ils peuvent uniquement vous entendre si vous faites du bruit en heurtant un objet ou en marchant sur du verre cassé, entre autres. Mais le concept va bien plus loin que ça. Votre propre respiration peut vous trahir. Il est donc possible de retenir son souffle temporairement. Ce type de gameplay offre des phases d’infiltration angoissantes, même si on aurait aimé faire face à une IA un chouia plus intelligente. En tout cas, il vaut le détour, notamment pour son ambiance sonore travaillée et son histoire singulière s’inspirant du folklore gallois.

Maid of Sker est disponible sur consoles et PC

If On a Winter's Night, Four Travelers, du pixel glauque

Passons maintenant à une production un peu plus particulière. If On A Winter’s Night, Four Travelers est un jeu d’horreur narratif envoûtant. Son style en pixel-art soigné n’enlève rien à l’étrangeté qui se dégage des événements qu’on va vivre. Quatre parfaits inconnus masqués se trouvent dans un train dont la destination demeure un mystère. Ils ne savent pas comment ils ont atterri là, et leurs souvenirs sont un peu flous. Ensemble, ils vont essayer de retracer la dernière chose qu’ils ont faite avant de perdre conscience. Les récits contés sont glaçants, et l’ambiance unique qui se dégage de chaque histoire suffit à justifier l’achat du jeu.

If On a Winter's Night, Four Travelers est dispo sur Steam

Bramble : The Mountain King, un conte flippant et anxiogène

Si vous êtes familier avec la licence Little Nightmares, Bramble : The Mountain King sera une valeur sûre. Le concept est relativement similaire, on incarne un personnage tout petit pris au piège dans un monde peuplé de créatures gigantesques. Ces dernières n’ont qu’une idée en tête : attraper notre protagoniste pour, probablement, en faire son festin. Bramble a la particularité de proposer un univers et une histoire inspirés du folklore scandinave. Ce petit plus donne une saveur délicieuse au monde qui nous entoure. Les monstres du jeu sont décrits à travers des livres de contes, et la musique elle-même donne la sensation de vivre un conte de fées. Mais ici, l’aventure s’apparente davantage à un cauchemar éveillé qu’une épopée destinée à faire rêver les enfants. Un immanquable de cette période d’Halloween.

Bramble : The Mountain King sur PS5, Xbox Series, Switch et PC

Remothered : Tormented Fathers, le thriller horrifique

Remothered : Tormented Fathers est un jeu d’horreur qui demande d’avoir une bonne dose de sang-froid. Inspiré, entre autres, de la série des Clock Tower, ce titre nous invite à suivre les péripéties du docteur Reed. Une femme enquêtant sur la disparition d’une jeune fille nommée Celeste. Pour la retrouver, Reed se rend dans la villa du père de famille pour mener l’enquête. La bâtisse est perdue au milieu de la forêt, c’est rassurant. Les découvertes qu’elle va y faire promettent d’être des plus perturbantes. Néanmoins, il ne sera pas facile d’échapper aux occupants des lieux, qui comptent bien ne pas laisser leur secret être dévoilé au grand jour. Les courses-poursuites et les séquences de cache-cache offertes par Remothered sont véritablement oppressantes. Elles marqueront sans aucun doute votre longue soirée d’Halloween, si vous avez le courage de pénétrer dans le manoir Felton.

Remothered : Tormented Fathers est dispo sur PS5, Xbox Series et PC

Welcome to Kowloon, il ne faut pas avoir peur du noir...

Continuons notre descente aux enfers avec Welcome to Kowloon, un autre jeu d'horreur du studio derrière From the Darkness. C’est sa production la plus récente, et elle vaut clairement le détour. L’action se déroule dans la citadelle de Kowloon, en Chine. Un endroit sinistre dans lequel notre personnage pénètre, puisqu’il est devenu l’heureux locataire d’une chambre dans un logement délabré. Une fois sur place, le malaise règne en maître et on se sent épié en permanence. Sans surprise, les événements prennent une tournure dramatique, et la fuite de Kowloon devient la seule préoccupation de notre protagoniste. Mais elle ne sera pas de tout repos, et ce sont de belles frayeurs qui vous attendent au cours de cette aventure. La gestion de la lampe torche est particulièrement frappante, et on ne voit pas beaucoup de jeux d’horreur l’utiliser de cette manière. Nous vous conseillons donc d’ajouter Welcome to Kowloon à votre liste pour Halloween. Tout comme From the Darkness, ce sera court, mais intense.

Welcome to Kowloon sur PC

Fears to Fathom, l'horreur en pleine nature

Fears to Fathom est une série de jeux d’horreur au format épisodique. Le 4e épisode vient tout juste de sortir, c’est donc le moment idéal pour s’y mettre. Chacun d’entre eux prend approximativement 1h à être terminé. Et c’est 1h de pur stress intense. Fears to Fathom ne raconte jamais la même histoire, et nous plonge dans des scènes de la vie quotidienne : rester à la maison tout seul, rouler de nuit sur une route désolée, garder la maison de quelqu’un, bref, un type de situation en somme toute banale. Seulement voilà, des événements inattendus vont se produire, et c’est à vous de trouver le moyen de survivre. La renommée de Fears to Fathom s’est notamment faite grâce à son utilisation du micro. En effet, le jeu est capable de détecter le micro du joueur. Il faut donc être silencieux, d’autant plus qu’il est assez sensible. On en vient parfois à mettre sa main devant sa bouche pour éviter d’émettre le moindre son. Le plus impressionnant dans tout ça, c’est que la série a été mise sur pied par une seule personne. Le budget est ainsi réduit, mais ça ne l’empêche pas de procurer des frissons dignes des plus grands du genre.

Fears to Fathom est dispo sur PC

The Karaoke, épouvante en chanson

The Karaoke, c’est le nouveau jeu de Chilla’s Art. Un studio indépendant usant d’une patte graphique pour le moins… spéciale. Les développeurs lui ont donné le nom de « filtre VHS », qui rappelle l’époque de la PS1. Ce dernier donne le ton de la plupart des jeux : des titres bizarres où on a l’impression d’être sous l’effet d’une mauvaise hallucination. La qualité des productions signées Chilla’s Art varie grandement, mais on leur doit quelques pépites comme The Convenience Store ou The Closing Shift. La dernière en date, c’est The Karaoke. Le postulat de départ est simple, comme souvent. Vous incarnez une lycéenne qui décide d’aller se faire une petite séance de karaoké. Il y a six fins dans le jeu, donc autant dire que tout ne se passe pas comme prévu. Chilla’s Art distille la peur d’une façon qui peut en rebuter certains, mais si vous n’êtes pas familier avec leur style, ça peut valoir le coup d'œil.

The Karaoke est dispo sur Steam

Stay Out of the House, l'horreur rétro

Le style VHS / low poly se poursuit avec Stay Out of the House. Ce titre horrifique nous vient des fours de Puppet Combo, le studio derrière l’excellent Murder House. Le but du jeu est simple, il faut s’échapper de la maison d’un tueur en série doublé d’un cannibale. La tâche va être ardue, sinon, ce ne serait pas drôle. De nombreux outils sont mis à votre disposition pour vous en sortir, mais la furtivité sera votre plus grande alliée. L’immersion est au point, et il faut compter environ 3-4h pour en venir à bout. En bref, si vous êtes nostalgique de l’ère PlayStation 1, de Massacre à la Tronçonneuse, et que vous cherchez un jeu d’horreur dérangeant et angoissant, Stay Out of the House n’est pas à louper.

Stay Out of the House est dispo sur PS5, Xbox Series et PC

Signalis, le survival horror à l'ancienne

Signalis n’est pas vraiment « peu connu » chez les amateur de jeu d'horreur, mais il serait dommage de ne pas le citer tant sa proposition est époustouflante. C’est un bel hommage à la vieille époque, aussi bien sur le plan graphique que ludique. Le gameplay, par exemple, a vite rencontré la comparaison avec ceux des anciens Resident Evil et Silent Hill. Toutefois, il ne se résume pas qu’à cela. Signalis offre une plongée dans un univers dystopique insaisissable qui ne laissera personne indifférent. Le jeu nous invite à prendre part à un voyage onirique où l’incompréhension se mêle sans arrêt à la peur de l’inconnu. On ne ressort pas indemne de Signalis et son esthétique, à l’instar de son histoire, restera sûrement dans les mémoires pendant bien des années.

Signalis est dispo sur PS5, Xbox Series et PC

Ces dix jeux d’horreur devraient donc vous tenir au fond de votre siège en cette période placée sous le signe de la peur. Nous aurions pu citer d’autres titres comme Amanda the Adventurer, Decarnation, Lone Survivor, Don’t Be Afraid ou encore Loretta et Visage. Mais c’est déjà une bonne mise en bouche pour Halloween, et nous espérons que cela a éveillé votre curiosité.