Organisation privée "ayant pour objet de favoriser l'emploi et la création d'entreprise au sein de la communauté française" du jeu vidéo, l'AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo) propose chaque année son bilan du marché du jeu vidéo. Celui-ci se base sur plusieurs sources statistiques fiables. En 2022, la tendance a été claire : l'année s'est une nouvelle fois révélée historique !

Le jeu vidéo continue de s'imposer en France

L'AFJV a partagé son bilan du marché du jeu vidéo en France en 2022. L'Agence considère celui-ci a "fait à nouveau la preuve de sa solidité dans un contexte économique incertain". Et on comprend pourquoi, en apprenant que le JV a signé sa troisième meilleure performance historique ! Certes, le chiffre d'affaires a légèrement reculé de 1,6 point par rapport à 2021, mais celui-ci s'élève tout de même à pas moins de 5,5 milliards d'euros. Autrefois considéré comme un loisir de niche, le jeu vidéo est devenu extrêmement populaire. En France, 7 personnes sur 10 déclarent y jouer au moins occasionnellement. Un chiffre énorme, bien qu'une grande partie de ces jeux soit sur mobiles. Selon un autre rapport de l'AFJV fin 2022, la France est le premier marché pour les téléchargements de jeux sur mobiles en Europe. Pour expliquer ces chiffres impressionnants, l'Agence cite Julie Chalmette. Présidente du SELL, Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, voici ce qu'elle a déclaré :

Malgré les difficultés conjoncturelles de 2022 liées au contexte inflationniste et aux difficultés d'approvisionnement, c'est tout le secteur qui a su faire preuve de résilience. L'engouement des français pour le jeu vidéo se traduit par une demande forte et de très belles performances sur les ventes de software, et notamment pour les jeux sur PC et les nombreuses nouveautés console sorties en 2022. C'est une dynamique durablement installée qui ouvre des perspectives extrêmement positives pour les années à venir. Julie Chalmette, Présidente du SELL (via AFJV)

Source : AFJV

Les consoles en déclin, l'ascension du PC

On a donc évoqué le chiffre d'affaires global et l'engouement pour le marché des jeux mobiles. Mais la présidente du SELL, elle, évoque le cas des consoles et du PC. C'est on ne peut plus logique, puisque ceux-ci écrasent en réalité le marché mobile. En effet, le marché de l'écosystème console (hardware, software et accessoires) représente 46% du chiffre d'affaires total du marché du jeu vidéo en France. De son côté, le marché de l'écosystème PC en représente 28%. La différence, c'est que le premier a connu une baisse de sa valeur totale de 6,6 points (2,56 milliards d'euros), tandis que le second a bondi de 5,8 points (1,54 milliard d'euros) par rapport à 2021. Le marché du software était le plus porteur en 2022, ayant généré 2,1 milliards de dollars.

Source : AFJV

Beaucoup de chiffres peu digestes ont été cités. Alors, pour faire plus simple, résumons rapidement. Le marché du jeu vidéo a stagné chez nous en 2022, mais il s'agit tout de même de sa troisième meilleure année historique. Cela est principalement dû au marché de l'écosystème PC, qui a quant à lui réalisé sa plus belle performance historique. Le marché des consoles a, enfin, été fortement impacté par la pénurie mondiale de composants. Il n'en demeure pas moins que le jeu vidéo continue de gagner en popularité en France. Et il y a fort à parier que les grosses sorties JV de 2023 vont aider à faire encore mieux cette année !