Depuis quelques années maintenant c’est devenu une habitude. Chaque jeudi après-midi, l’Epic Games Store offre un jeu gratuit. Pourtant, la boutique bouscule ses habitudes cette semaine et il va y avoir des déçus.

Pas de jeu gratuit Epic Games Store cette semaine

Toutes les semaines, les joueurs PC peuvent se rendre sur l’EGS pour récupérer un ou plusieurs jeux sans dépenser un seul euro. Une sorte de routine qui a la peau dure, mais les créateurs de Fortnite font une exception cette fois. En effet, il n’y a aucun jeu gratuit disponible cette semaine. Pour mettre en avant et célébrer la sortie récente de Rumbleverse, son nouveau free-to-play, Epic Games offre du contenu pour le jeu.

Les joueurs peuvent donc récupérer le pack de contenus Boxeur Boum pour le Brawler Royale du 18 août au 25 août à 17h, heure française. Il contient, entre autres, un casque, des gants, un débardeur, un short et des chaussures de boxe, ainsi qu’un booster de renommée de 120 minutes de jeu et un fond et un bord de carte exclusif. Évidemment, les joueurs ont immédiatement fait part de leur déception.

Quel est le jeu gratuit de la semaine prochaine ?

Retour aux bonnes vieilles habitudes la semaine prochaine ? Oui, il y aura bien un jeu gratuit sur l’Epic Games Store du 25 août au 1er septembre à 17h, heure française. Le retour à la normale se fera avec Ring of Pain. Dans ce jeu de cartes mêlant rogue-like et exploration de donjons circulaires générés aléatoirement, les joueurs devront prendre des décisions qui pourront s’avérer fatales. Bien planifier son itinéraire sera vital pour venir à bout des créatures hostiles.

Au programme, plus de 25 donjons spéciaux, du butin à gogo, des environnements terrifiants, 50 créatures à maîtriser et plus de 300 objets à débloquer. Encore une fois, ce sera un jeu gratuit très bien noté et très bien accueilli par les joueurs. Ça aura le mérite de rattraper la douche froide de la semaine.