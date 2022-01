Comme chaque année, le célèbre hebdomadaire Famitsu a compilé les charts hardware et software de l'Archipel, histoire de faire les comptes et décerner la couronne du meilleur constructeur. Vous l'aviez sans doute vu venir : cette année encore, Nintendo a vendu sa Switch par millions, et remporte une fois de plus la mise.

Carton(s) plein(s)

La console la plus transportable du marché se hisse donc à la première place des charts hardware : avec 5.381.073 millions de Switch écoulées (les chiffres englobant les versions classiques, Lite et OLED), Nintendo reste numéro 1 au Japon. Alors que la belle fêtera bientôt son cinquième anniversaire, les ventes sont donc une baisse de 10% par rapport au record de l'année 2020 et ses 5,9 millions.

Sans grande surprise, les secondes et troisièmes places sont occupées par Sony, puisque l'on y trouve les PlayStation 5 et 4, avec respectivement 942.798 et 103.786 consoles vendues. Gageons que si la pénurie de semi-conducteurs n'avait pas marqué l'année 2021 de son sceau, le constructeur japonais aurait sans doute pu franchir la barre symbolique du million d'unités. Sony avait récemment revu ses objectifs à la baisse, et espère désormais distribuer 14,8 millions de PS5 durant l'actuelle année fiscale, contre 16 millions auparavant.

Avec 95.598 Xbox Series X et S écoulées au Japon, Microsoft hérite logiquement de la quatrième place, et conserve sa place d'éternel outsider auprès des joueurs Japonais.

10/10, merci, de rien, au revoir messieurs dames

Dès lors, il n'est pas bien difficile d'imaginer à quoi ressemble le Top 10 des meilleures ventes physiques, puisque l'année 2021 aura également été dominée par la console de Nintendo, qui place comme en 2020 sept de ses jeux parmi les lauréats :

Voilà qui ne manquera donc pas de faire relativiser certains analystes de l'industrie sur la récurrente imminence de la mort de Nintendo, ou la nécessité absolue de sortir rapidement un nouveau modèle. Avec les cartons répétés (et les records) de titres qui datent parfois de 2014, on imagine que le PDG Shuntaro Furukawa doit affronter l'avenir avec une certaine sérénité.