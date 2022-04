Grand-messe de la culture pop et nipponne, la Japan Expo revient enfin après deux années de disette pour cause de pandémie de COVID. Voici les dates du salon, et les premières infos.

C'est donc sûr cette foi, la Japan Expo aura bel et bien lieu en 2022, et les organisateurs ont même dévoilé les dates. Le salon qui se tiendra à Villepinte se déroulera donc du 14 au 17 juillet prochain. Oui, les organisateurs ont quelque peu décalé les date de ce grand rendez-vous qui se tenait traditionnellement lors de la première semaine de juillet. Ceci dit, ces nouvelles dates ne devraient pas chambouler beaucoup le planning des fans qui pensent s'y rendre.

Japan Expo 2022 : le comeback

Le salon ouvrira ses portes de 10h à 18h, sachant qu'il sera possible de rentrer dès 9H pour les préventes, et dès 8h30 pour les titulaires de billets "Zen". Cette années, près de 80 invités viendront fouler les allées de la japan Expo. On pourra croiser entre autres Brigitte Lecordier (la voix de Goku et de nombreux autres héros d'animés) qui reste attachée à l'enfance de nombreux joueurs. Niveau gaming, on aura droit à la présence de Horishi Matsuyama, PDG de CyberConnect2. Le studio de développement est bien connu pour la saga Naruto Ultimate Ninja, pour Jojo's Bizzare Adventure, ou encore pour Dragon Ball Z Kakarot.

Cette année le PDG sera là pour nous parler du prochain jeu du studio. Ce titre qui sera auto-édité s'intitule Fuga, Melodies of Steel. Ce dernier nous emmènera dans l'univers de Little Tail Bronx (Tail Concerto / Solatorobo : Red the Hunter). On aura droit à des conférences, ainsi qu'à un stand dédié au studio.

Music festival

Le musique sera aussi à l'honneur avec de nombreuses artistes et idols. La Japan Expo accueillera ainsi Kannagi Rabbits, Singing Cosplayer Hikari, Yuzu Natsumi ou encore Serikana. De plus, on devrait retrouver tout ce qui fait le charme de la Japan Expo avec de centaines de stands remplis de goodies en tout genre. De plus, on devrait également retrouver de nombreux cosplayers, ces derniers ayant été privés de convention ces dernières années.