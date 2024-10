Cela fait maintenant presque quatre ans qu'IO Interactive, le studio à l'origine de la célèbre série Hitman, a dévoilé son travail sur Project 007. Ce jeu très attendu, inspiré de l'univers de James Bond, reste encore bien mystérieux. Mais récemment, Hakan Abrak, le PDG du studio, a donné quelques nouvelles prometteuses.

Le jeu de James Bond donne des nouvelles

Dans une interview accordée à IGN, Abrak a affirmé que le développement du jeu se déroule "incroyablement bien". Bien qu'il n'ait pas pu donner de détails précis, il a rassuré les fans en promettant que plus d’informations seront bientôt partagées. Il a exprimé l’impatience de l’équipe, qui a hâte de pouvoir en dire plus : "Croyez-moi, nous aussi, ça nous démange de pouvoir en parler". Pour l’instant, ils suivent leur feuille de route et avancent sereinement.

IO Interactive ne souhaite pas simplement créer un énième jeu sur James Bond. Le studio ambitionne de proposer une nouvelle histoire d'origine pour l'agent 007. Cette version du célèbre espion sera complètement inédite et pourrait même lancer une trilogie, selon Abrak. Cela ouvre la porte à une nouvelle exploration du personnage, bien au-delà de ce que l’on connaît au cinéma.

Le studio veut offrir aux joueurs une expérience immersive, qualifiée de "fantasme ultime de l'espionnage". Contrairement à la série Hitman, où le joueur dispose d'une grande liberté d’action dans un environnement bac à sable, Project 007 sera plus scénarisé. Le but est d’entraîner le joueur dans une aventure riche en suspense et en rebondissements, tout en restant fidèle à l’esprit des films d’espionnage.

Une attente grandissante

Bien sûr, les fans sont impatients d’en savoir plus. Pourtant, IO Interactive semble vouloir prendre son temps pour peaufiner chaque détail. L’idée est de créer un jeu à la hauteur des attentes, sans se précipiter. Les offres d’emploi récemment publiées par le studio laissent d'ailleurs entrevoir un jeu avec une narration forte, peut-être même intégrée dans un environnement ouvert.

La grande interrogation concerne également l'acteur qui incarnera James Bond. Car s'il y a bien un univers où le choix du comédien est crucial dans une adaptation vidéoludique, c'est celui-ci. Le charisme est évidemment essentiel, et un mauvais casting pourrait clairement décevoir les fans.

Source : IGN