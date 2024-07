Mauvaise nouvelle pour le prochain iPhone et les fonctionnalités très attendues à venir sur iOS 18 : rien ne semble se dérouler comme prévu. On vous explique tout.

L'intelligence artificielle représente une grande partie de l'avenir de la technologie, notamment dans la téléphonie mobile, ce qui n'est pas une surprise. Les promesses étaient belles du côté d'Apple et de sa prochaine génération d'iPhone, avec l’introduction de l'IA dans la prochaine version d’iOS. Cependant, rien ne semble se dérouler comme prévu.

Mauvaise nouvelle pour iOS 18 et l'iPhone 16

Les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple ne seront pas disponibles lors du lancement initial de iOS 18, prévu pour septembre. Selon un rapport de Bloomberg, Apple prévoit désormais de déployer Apple Intelligence en octobre, un mois plus tard que prévu. Dommage pour l'iPhone 16.

Des sources proches du dossier indiquent que ces fonctionnalités d'IA arriveront quelques semaines après les sorties de iOS 18 et iPadOS 18. Les développeurs de logiciels pourront tester Apple Intelligence dès cette semaine via les bêtas de iOS 18.1 et iPadOS 18.1.

Il semble également que certaines des fonctionnalités les plus avancées de Siri seront absentes de cette sortie retardée. Leur déploiement complet étant désormais prévu pour 2025. Cette situation pourrait constituer un léger revers pour l'entreprise. Qui avait suscité beaucoup d'attentes autour de ces nouvelles fonctionnalités depuis leur annonce officielle lors de la Worldwide Developers Conference. Jusqu'à présent, Apple n'a pas commenté les informations rapportées par Bloomberg.

Quel ajout avec l'intelligence artificielle ?

Décrite comme un système d'intelligence personnelle, Apple Intelligence sera intégrée à plusieurs plateformes Apple, dont l'iPhone 16. Parmi les nouveautés, on trouve des outils liés à l'écriture. Qui permettent de raccourcir et de résumer les fils de discussion en groupe, ainsi que d'aider à trouver les mots justes lors de la rédaction de messages et d'emails grâce à la fonction "smart reply".

Les notifications prioritaires seront également mises en place. Permettant aux utilisateurs de choisir ce qui est le plus important pour eux et d'avoir ces informations en haut de leur liste, résumées avec les éléments essentiels mis en avant.

Apple introduira aussi un outil de génération d'images appelé Genmoji. Grâce à cet outil, les utilisateurs pourront esquisser ce qu'ils souhaitent et obtenir une image correspondante générée par l'IA. Siri bénéficiera également d'une refonte complète, avec une nouvelle conception intégrée de manière plus cohérente dans l'expérience utilisateur.

