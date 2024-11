La concurrence se fera prochainement plus rude pour Les Sims. Pendant deux longues décennies, elle a pu dormir tranquillement sur ses deux oreilles tant personne n’a osé venir se mesurer à son concept. Les quelques malheureux qui s’y sont essayé se sont cassé les dents, à l’instar de Life by You, annulé avant même son lancement en early access. La donne pourrait changer prochainement, puisque Les Sims 4 devra faire face à une concurrence plus rude. L’indépendant Paralives continue de faire de l'œil à la communauté quand des anciens de Civilization ont fondé leur propre studio pour mener à bien leur vision du genre. En revanche, c’est surtout InZoi qui s’est attiré les faveurs des fans et qui s’annonce comme le rival le plus sérieux. Il ne pourra cependant pas tenir l’une de ses promesses.

InZOI ne sera pas disponible cette année

Après le carton de PUBG, Krafton entend bien élargir ses horizons en s’attaquant à de nouveaux genres. L’éditeur coréen fera ses premiers pas dans la simulation de vie avec InZoi, un titre aux graphismes réalistes, qui veut réussir là où les Sims 4 ont déçu. Monde ouvert, voitures conduisibles, quartiers personnalisables, le jeu mise tout sur des fonctionnalités qui manquaient cruellement à la communauté. Jouable lors d’une démo assez limitée à la Gamescom, InZoi devait débarquer directement chez nous d’ici la fin de l’année avec le lancement de son early access gratuit. Après sa communication timide, l’éditeur avait récemment affirmé qu'il était toujours prévu pour les prochaines semaines, mais il n’en sera rien. Dans un message publié sur le Discord officiel, Hyungjun Kim, directeur du jeu, a finalement annoncé que l’accès anticipé d’InZoi sera repoussé au 28 mars 2025.

« Nous nous excusons de ne pas pouvoir vous proposer le jeu plus tôt, mais cette décision reflète notre engagement d’offrir à InZOI le meilleur démarrage possible », a expliqué Hyungjun Kim. L’objectif donc, proposer des fondations plus solides pour que le jeu parte sur de bonnes bases, surtout après sa réception suite à la démo gratuite, mais temporaire qui permettait de créer ses personnages. En analysant les données et surtout l’engouement des joueurs, Krafton préfère finalement jouer la carte de la prudence avec InZOI. Il faut dire que si les promesses sont belles sur le papier, certains amoureux des Sims avaient été refroidis par certains éléments de gameplay liés à l’aspect simulation de vie. L’éditeur coréen se donne donc le temps de revoir sa copie pour « offrir l’expérience la plus complète possible. »

Source Krafton via communiqué de presse