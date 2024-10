Longtemps sans aucune concurrence, la licence les Sims va prochainement être bousculée. Son rival le plus sérieux redonne enfin de ses nouvelles et elles sont très bonnes.

La licence Les Sims a pu dormir sur ses deux oreilles pendant deux longues décennies. Maxis et EA ont développé un concept si fort que rares sont les éditeurs qui ont tenté de marcher sur leurs pas. Les quelques malheureux qui s’y sont essayés se sont heurtés à un mur, comme Life by You de Paradox, finalement annulé avant même le lancement de son early access. Mais les temps changent et les Sims 4 va prochainement devoir faire face à une concurrence qui s’annonce des plus rudes. Des anciens de Civilization ont fondé un studio pour s’essayer au genre, quand le prometteur Paralives continue de charmer la communauté à chacune de ses présentations. En revanche, son rival le plus sérieux se nomme inZOI.

Un titre coréen qui opte pour des graphismes et une approche plus réalistes qui ne manquent pas de faire de l'œil aux fans des Sims 4. Ce concurrent sérieux a justement fait le paon tout au long de l’année, avec une démo de son créateur de personnages. Depuis, la communication se fait bien plus timide, mais une bonne nouvelle se profile.

L'early access d'Inzoi toujours pour cette année ?

Parce qu’il n’y a pas que PUBG dans la vie, Krafton veut planter sa graine dans davantage de genres. L’éditeur coréen pourrait bien réaliser un coup de maître avec inZOI, sa simulation de vie qui entend bien marcher sur les plates-bandes des Sims 4. Loin du côté cartoonesque de son concurrent, le jeu entend réussir là où Maxis a déçu sa communauté. Cela passera par un monde ouvert avec des quartiers personnalisables, fonctionnalité cruellement manquante dans le dernier épisode de la franchise à l’origine de la simulation de vie. inZOI a fait valoir ses atouts lors de la Gamescom 2024 notamment, mais s’est montré tellement discret depuis que la sortie de son early access d’ici la fin de l’année commençait sérieusement à être remise en question. Dans les colonnes de PCGamer, un porte-parole de Krafton est venu rassurer celles et ceux qui souhaitent faire des infidélités aux Sims.

Oui, l’accès anticipé d’Inzoi est toujours prévu pour 2024 et aux dernières nouvelles, il sera gratuit. Le jeu complet lui sera en revanche payant lors de sa véritable sortie. Cette période d’essai à grande échelle permettra aux Coréens de collecter les retours de la communauté, particulièrement active sur leur Discord et qui fait déjà ses petites listes de souhaits. Plus que sa belle plastique ou ses originalités comme le fait de conduire une voiture, InZoi doit surtout satisfaire sur le cœur de son gameplay : la simulation de vie. Une partie des joueurs des Sims 4 avaient justement été refroidis sur ce point suite aux démos de diffusées par divers créateurs de contenus. Cette phase d'accès anticipé sera l'occasion de mettre à l'épreuve son concept et de l'affiner au gré des retours.

