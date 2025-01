InZoi dévoile encore le contenu qu'il proposera dès le mois prochain, à l'occasion du lancement de son early access sur PC. Certains éléménts vont grandement plaire aux joueuses et aux joueurs.

Actuellement, c'est le branle-bas de combat autour des Sims. La franchise est sur le point de fêter ses 25 ans d'existence. Mais, pendant ce temps, il ne faudrait pas oublier que la concurrence se profile. Parmi les titres qui pointent le bout de leur nez, un se distingue particulièrement. Il s'agit du sud-coréen inZoi et il se trouve qu'il étale encore ses armes contre le patron du genre de la simulation de vie. Découvrez le nouveau contenu qui s'annonce.

InZoi veut proposer une expérience complète et réaliste

Il y a fort à faire pour s'implante dans le champ de la simulation de vie. Les Sims ont tellement apposé leur marque sur la formule qu'il paraît compliqué de se faire une place à côté de lui sans passer pour une pâle copie. Pourtant, inZoi compte bien se distinguer suffisamment pour conquérir son propre public.

Sur le serveur Discord officiel d'inZoi, son créateur, Hyungjun 'Kjun' Kim, a encore dévoilé plusieurs nouveautés à venir. Les équipes se penchent en tout cas dessus à partir des demandes de la communauté. À y regarder de plus près, tout ceci devrait conduire à proposer une immersion toujours plus poussée et riche :

Capture faciale pour créer un modèle de visage : les équipes du studio Krafton avaient impressionné les joueuses et joueurs avec leur démo. Elles ont alors commencé à imaginer comment adapter ce système en jeu pour la « création automatique des visages ». Autant dire que si c'est bien fait, les fans vont s'en donner à coeur joie.

: les équipes du studio Krafton avaient impressionné les joueuses et joueurs avec leur démo. Elles ont alors commencé à imaginer comment adapter ce système en jeu pour la « création automatique des visages ». Autant dire que si c'est bien fait, les fans vont s'en donner à coeur joie. Interactions avec les animaux : les fans ont exprimé leur désir de pouvoir interagir avec les animaux et notamment de pouvoir adopter ceux croisés en ville. Kjun ne dévoile pas encore les détails, mais il confirme que la fonctionnalité “animaux de compagnie” sera disponible dès le lancement d'inZoi en accès anticipé.

: les fans ont exprimé leur désir de pouvoir interagir avec les animaux et notamment de pouvoir adopter ceux croisés en ville. Kjun ne dévoile pas encore les détails, mais il confirme que la fonctionnalité “animaux de compagnie” sera disponible dès le lancement d'inZoi en accès anticipé. Nombre d'étages limités en mode construction : après tests et réflexion, les équipes de Krafton sont finalement revenues sur un aspect du mode construction. Contrairement à ce qui était promis au départ, vous ne pourrez pas faire de bâtiments avec un nombre illimité d'étages. Néanmoins, vous pourrez tout de même monter jusqu'à 30 maximum.

: après tests et réflexion, les équipes de Krafton sont finalement revenues sur un aspect du mode construction. Contrairement à ce qui était promis au départ, vous ne pourrez pas faire de bâtiments avec un nombre illimité d'étages. Néanmoins, vous pourrez tout de même monter jusqu'à 30 maximum. Tutoriel pour les nouveaux joueurs : Krafton veut proposer inZoi à tout le monde. Le jeu doit s'ouvrir aussi bien aux habitués du genre de la simulation de vie qu'aux nouveaux venus. C'est pourquoi le studio prévoit de proposer un « tutoriel convivial et complet afin de s'assurer que tout le monde puisse s'y retrouver ».

Il ne vous reste plus qu'un petit mois à patienter pour pouvoir plonger plus concrètement dans inZoi ! Vous aviez peut-être déjà pu tester son créateur de personnage et sa démo technique l'automne dernier. Eh bien, le 28 mars 2025, le jeu se lancera enfin en accès anticipé sur PC.