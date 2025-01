L'entreprise Krafton, qui est l'éditeur de PUBG et The Callisto Protocol, veut conquérir le terrain des simulations de vie avec inZoi et ainsi mettre un terme au monopole des Sims. Et si cette tâche s'annonce compliquée, ce nouveau jeu ne manque pas d'arguments. Son créateur de personnages, qui a été offert pour quelques l'année dernière sur Steam, a bluffé les joueuses et joueurs. Entre le réalisme et les promesses d'interactions faites par le studio, le titre pourrait aller encore plus loin que Les Sims 4 sur une mécanique particulière.

InZoi sera plus punitif que Les Sims 4

Sur le plan technique, inZoi est déjà bien plus évolué que Les Sims 4 avec ses graphismes plus poussés et réalistes, notamment dans la modélisation des personnages. Mais pour réussir à damer le pion de la licence d'Electronic Arts et de Maxis, ce nouveau simulateur de vie ne peut pas juste être plus beau. Il faut qu'il fasse mieux au niveau des mécaniques ou des possibilités offertes en jeu. Et justement, inZoi promet d'être meilleur que Les Sims 4 sur un point bien précis.

Dans un post sur le Discord officiel d'inZoi, le directeur Hyungjun Kim a pris la température auprès de la future communauté à propos de la mécanique de criminalité. « À la base, j'ai évité d'inclure des thèmes provocateurs ou violents, car de nombreux jeux explorent déjà cela de manière efficace. Mon objectif était de faire en sorte qu'inZOI offre du plaisir sans s'appuyer sur ces éléments. Cependant, pour un développeur, il est difficile de les ignorer complètement, sachant qu'ils sont susceptibles de plaire aux joueurs » a-t-il expliqué.

Comment basculer dans la criminalité ? En subtilisant par exemple la monnaie virtuelle d'inZoi à des personnes, le vol représentant le deuxième crime le plus grave du jeu. « La définition de l'ensemble des actions appropriées pour les criminels et la police a été un défi. Une approche consiste actuellement à placer temporairement les criminels attrapés par la police dans un terrier de lapin (également connu sous le nom de « prison »), avec une peine maximale de trois jours. Pendant cette période, les joueurs doivent contrôler un autre foyer si leur Zoi criminel vit dans un ménage d'une seule personne » détaille le réalisateur d'inZoi.

Voler pour passer par la case prison

« Si le fait d'être obligé de contrôler un autre foyer n'est pas forcément idéal, nous ne voulions pas non plus nous lancer dans des poursuites policières à outrance avec des hélicoptères et des chars. C'est pourquoi nous aimerions connaître votre avis » ajoute le directeur. inZoi veut donc être plus punitif que Les Sims 4, mais ça dépendra de vous et de vos retours. Et même s'il souhaite aller plus loin, l'idée est de toute même de conserver un équilibre, et de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible.

« Ma vision pour inZOI consiste à trouver un équilibre où le bien et le mal coexistent, comme dans la vie réelle, sans créer une utopie parfaite. L'ajout de mécanismes de crime comme le vol s'aligne sur cette vision tout en restant ancré dans la réalité pour ne pas aller trop loin. Qu'en pensez-vous ? Comment inZOI devrait-il gérer le crime, et quels autres crimes devrions-nous explorer ? Nous voulons que cette discussion soit ouverte à tous, et nous espérons mettre en œuvre certaines de vos merveilleuses idées dans cet aspect du jeu » conclut t-il. Le jeu sera disponible gratuitement en accès anticipé le 28 mars 2025 sur PC via Steam. Une fois la phase d'early access terminée, il deviendra payant.

Source : Hyungjun « Kjun » Kim via le Discord du jeu.