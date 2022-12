On le sait, l’ère des réseaux sociaux bat son plein et chaque prise de parole, chaque post, est scruté de long en large et en travers avant que les spéculations ne prennent le relais et envahissent la toile. Et ça, les studios et autres acteurs majeurs de l’industrie le savent très bien. Pour les fans, lorsque l’on a plus aucune info à se mettre sous la dent, le moindre indice compte, si bien que dès qu’un studio commence à reparler d’une de ses licences phares disparues depuis des années, internet s’embrase. Et c’est exactement ce qui est en train de se passer avec Insomniac Games, le célèbre studio derrière les premières Spyro, Ratchet & Clank et Marvel’s Spider-Man.

Insomniac Games joue avec ses fans ou fait vraiment du teasing ?

Insomniac Games est l’un des partenaires les plus fidèles de PlayStation et ce, avant même de devenir l’un des studios de la marque. Réputé pour sa licence Ratchet & Clank, Insomniac a également donné naissance à la série Resistance sur PS3, des FPS explosifs et exclusifs à PlayStation. Disparue depuis des lustres, il se pourrait bien que la saga revienne finalement plus rapidement que prévue. C’est en tout cas ce qu’espèrent les fans et Insomniac semble en jouer en titillant leur curiosité.

Alors qu’il souhaitait les fêtes de fin d’année sur ses réseaux sociaux, le studio a déterré une vieille carte de Noël datant de 2011 aux couleurs de son célèbre FPS. Il n’en fallait pas moins pour que la toile s’embrase. Mais s’il n’y a pour le moment aucune annonce officielle, un retour de la licence Resistance pourrait bien arriver.

Resistance bientôt de retour ?

Pour commencer, Insomniac Games est très actif sur les réseaux sociaux, mais ne met principalement en valeur que Ratchet & Clank et Spider-Man, et ce, même pour le 16 ème anniversaire de la licence Resistance cette année. Sauf que dernièrement, les choses se sont accélérées. Au début du mois de décembre par exemple, le studio demandait s'il y avait encore des fans de la licence. Puis, peu avant Noël, c’est une carte festive de 2006 qui a fait surface sans raison valable pour finalement déboucher sur cette nouvelle mention il y a seulement quelques jours.

Le studio est également connu pour ses petits teasing et joue beaucoup avec sa communauté sur les réseaux. En prime, en plus de Marvel's Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine, Insomniac Games travaille actuellement sur un tout nouveau jeu multijoueur. Un AAA dont on ne sait encore rien, mais qui avait d’ores et déjà soulevé de nombreuses questions lors de la découverte de plusieurs offres d’emploi le concernant. Ici, la licence Resistance avait encore une fois été mise dans l’équation puisqu’elle serait la candidate parfaite pour ce genre d’expérience. Encore une fois, il faudra prendre son mal en patience pour en avoir le cœur net, mais en attendant, les fans n’en peuvent plus d’attendre.