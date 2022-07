Sucker Punch travaillerait-il sur de nouveaux jeux PS5 inFamous et Sly Cooper ? Une source sérieuse avait affirmé que les franchises feraient un retour fracassant lors du prochain PlayStation Showcase. Aujourd’hui les développeurs ne laissent plus de place au doute.

Un nouveau Sly Cooper et un inFamous sur PS5 seraient annoncés lors de la prochaine grosse conférence de Sony. C’est ce qu’affirmait une source réputée sérieuse, qui avait notamment leaké Star Wars Eclipse. Et pourtant, il semblerait que l'insider ait donné de faux espoirs aux joueurs. Dans un billet de blog publié ce vendredi 1er juillet 2022, Sucker Punch a fait taire les rumeurs.

Nos jeux gagnent en envergure et en complexité et ils nécessitent toute l'attention du studio. Puisque nous nous concentrons pleinement sur notre projet en cours, nous n’avons pas prévu de revisiter inFAMOUS ou Sly Cooper pour le moment. Aucun autre studio ne travaille sur des projets liés à ces franchises non plus. Ces personnages sont vraiment spéciaux et ils nous sont particulièrement chers, donc même si nous ne fermerons jamais la porte à ces licences, pour le moment il n’y a aucun jeu inFAMOUS ou Sly Cooper en développement.