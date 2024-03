Indika, c'est un jeu au concept original qui a d'ores et déjà séduit beaucoup de joueurs. Et il a enfin fait l'annonce qu'on attendait tous au détour d'un superbe trailer.

Si vous ne connaissez pas Indika, vous allez être agréablement surpris. C'est probablement l'un des jeux les plus originaux, ou du moins loufoques, en approche. La sortie de sa démo a fait comprendre à tout le monde qu'on n'avait pas affaire à une expérience banale. Il ne restait plus qu'un grand mystère à résoudre : celui de sa date de sortie qui se faisait bien discrète. Et il a enfin été résolu pas plus tard qu'hier. Est-ce que l'attente sera longue ? Voici la réponse.

Plus tôt dans l'année, Indika est sorti de l'ombre pour nous mettre une grosse claque avec sa démo. Ce jeu n'était pas complètement inconnu au bataillon, puisqu'il est édité par 11 bit studios (Frostpunk). Pour les plus curieux d'entre vous, le studio derrière le titre, Odd Meter, a aussi mis sur pied Sacralith : The Archer's Tale. Avant de pouvoir l'essayer une première fois, on ne savait pas grand-chose à son sujet. Certes, il avait l'air bizarre. Très bizarre même. Mais c'était difficile de juger sur la base d'une bande-annonce. Néanmoins, après l'avoir testé, on peut clairement affirmer qu'un voyage inoubliable et étrange nous attend.

Pour comprendre, il faut déjà avoir le postulat de départ. On incarne une jeune nonne dans une Russie alternative de la fin du XIXe siècle. Elle décide de partir dans un voyage à la découverte de soi. De nombreux dangers se trouvent sur la route, mais elle n'est pas seule. Elle est constamment accompagnée par... le diable. Oui, lui-même. Un duo insolite, qui a d'ores et déjà donné lieu à de belles séquences d'humour noir, mais aussi à des passages glaçants où l'entité tente de tourmenter notre pauvre héroïne.

L'impatience d'une partie de la communauté était à son comble après la démo d'Indika. Il ne manquait plus que la date de sortie pour compléter le tableau. Celle-ci a été révélée lors du Future Games Show et on est plutôt rassuré. Il n'y aura pas besoin de patienter des mois et des mois, puisque ce jeu d'aventure narratif arrive le 8 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. On vous conseille vivement de vous pencher de plus près dessus, ça pourrait être une bonne surprise.