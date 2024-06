Le Xbox Games Showcase a enfin eu lieu, et c'est notamment une bonne occasion de découvrir plus en détail un certain Indiana Jones et le Cercle Ancien avec une toute nouvelle vidéo. Ça donne envie !

Lors du Xbox Games Showcase, organisé pendant le Summer Game Fest de ce soir, une nouvelle vidéo de gameplay du jeu très attendu Indiana Jones et le Cercle Ancien a été présentée. Cette nouvelle révélation a capté l'attention des fans du célèbre archéologue, promettant une expérience de jeu immersive et palpitante. Si l'on aime le ciné, ça donne envie !

Un nouvel aperçu impressionnant pour Indiana Jones

La nouvelle vidéo de gameplay offre un aperçu détaillé des aventures d'Indy dans ce nouvel opus. On y voit des séquences d'exploration de ruines anciennes, des combats contre divers ennemis, et des résolutions d'énigmes, fidèles à l'esprit des films. Les graphismes et les animations sont soignés, mettant en avant des environnements variés et riches en détails. Indiana Jones et le Cercle Ancien est développé par MachineGames, en collaboration avec Bethesda. Le jeu est conçu pour capturer l'essence des films d'Indiana Jones, offrant une expérience immersive et fidèle à l'univers du personnage.

Depuis l'annonce du jeu, les attentes sont élevées. Indy est un personnage emblématique. Et ce jeu représente une opportunité pour les fans de revivre ses aventures dans un format interactif. La vidéo de gameplay présentée au Xbox Games Showcase a reçu un accueil positif, renforçant l'anticipation autour de ce titre. Imaginez un peu, depuis le temps que les fans attendent un jeu sur Indy... Il fallait bien que cela arrive un jour.

L'histoire se déroule en 1937. Entre les événements de Les Aventuriers de l'Arche Perdue et Indiana Jones et la Dernière Croisade. Indiana Jones doit contrecarrer les plans de forces sinistres qui cherchent à découvrir le secret d'un ancien pouvoir lié au Cercle Ancien. Forcément, il est aussi question de nazis...

Les joueurs incarneront Indiana Jones, utilisant son fouet emblématique non seulement comme arme mais aussi comme outil de navigation. Le jeu promet un mélange d'infiltration, de combat au corps à corps et de tir. Le tout pour surmonter les obstacles et déjouer les ennemis. Les environnements variés incluent des lieux iconiques tels que le Vatican, les pyramides d'Égypte, et les temples immergés de Sukhothai​. Bref, ça sent très bon...