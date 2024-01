Indiana Jones, l'exclusivité Xbox ultra-attendue de MachineGames et Bethesda s’est enfin montrée et ça s’annonce tout simplement démentiel !

Si le célèbre aventurier a eu le droit à un ultime film l’année dernière, Indiana Jones et le Cadran de la destinée, ça fait un moment que ce bon Indiana Jones n’est pas venu jouer du fouet en jeu vidéo. Mine de rien, le dernier date de 2009 pour la franchise principale, sinon il faut se tourner vers les jeux LEGO, plus récent, pour incarner notre héros fétiche. Mais que les fans se rassurent, Indi n’a pas pris une ride. Bethesda et MachineGames, à qui l’on doit notamment les récents Wolfenstein The New Order et Wolfenstein 2 The New Colossus, savent ce qu’ils font lorsqu’il s’agit de nous en mettre plein la vue avec de l’action débridée, mais on ne l’attendait certainement pas sur un jeu d’action-aventure de la sorte et pourtant ça donne envie, même si ça va clairement diviser.

Indiana Jones est de retour, ça s'annonce dingue, mais ça ne va pas plaire à tout le monde

Il faut dire qu’Indiana Jones a tellement la côte qu’il n’en fallait pas beaucoup pour faire monter la sauce. L’exclusivité a profité du Xbox Direct de ce 18 janvier pour se dévoiler enfin après plusieurs années de développement et de secrets. Nous n’avions jusqu’ici que peu d’info, mais cette fois c’est la bonne.

Pour ce tout nouveau jeu Indiana Jones, le studio suédois a opté pour l'Unreal Engine 5 et a modélisé l'iconique Harrison Ford, une évidence direz vous. Le problème, c'est qu'on ne verra pas vraiment son visage puisque le jeu est principalement en vue subjective ! Oui, c’est un FPS, ce dont beaucoup de fans avaient peur. MachineGames fera donc parler son expérience en la matière pour nous offrir un spectacle de tous les instants. Les développeurs affirment que cela renforce l’immersion et permet de réellement incarner l’aventurier. C'est ce que nous verrons.

Un choix étonnant, mais un jeu qui se veut authentique au possible

En l'état, Indiana Jones et le Cercle Ancien mélange phases de plateforme, où la caméra passe à la troisième personne (lors de certaines interactions notamment), infiltration et combat. Comme dans les films, Indy sait aussi bien jouer des poings que du revolver mais aussi et surtout du fouet, son plus fidèle ami (après son chapeau). Le jeu nous propose également un grand nombre de puzzles à résoudre et des environnements à explorer aux quatre coins du monde, du Vatican à un temple oublié dans la jungle jusqu’à des ruines poussiéreuses en Egypte. Tout un programme. Les développeurs nous souhaitent offrir l’expérience Indiana Jones la plus authentique et plaisante possible.

Notons par ailleurs que le jeu est canonique à la série de film puisque son intrigue se situe entre Les Aventuriers de l'Arche Perdu et La Dernière Croisade. Les fans devraient certainement être ravi de la nouvelle et on peut certainement s'attendre à quelques clins d'œil. En tout cas, il y aura de nouveaux personnage, notamment Gina, une héroïne qui fera office de second protagoniste.

Malheureusement, Indiana Jones et le Cercle Ancien ne nous a pas encore donné de date de sortie, pas même une fenêtre. Toutefois, le jeu a confirmé qu’il sortirait bel et bien cette année sur Xbox et PC. Il sortira bien entendu sur le Xbox Game Pass dès son lancement.