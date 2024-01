Lors de la Conférence Xbox Developer Direct, nous avons enfin pu voir les toutes premières images réelles du jeu Indiana Jones. Si certains ont regretté l'absence d'une vue à la troisième personne dans le jeu, nous avons tout de même eu le droit à de très bonnes nouvelles. Cela concerne notamment les joueurs francophones qui ont grandi avec les films en version française. Explication.

Indiana Jones : une voix inimitable

Si Harrison Ford prête son visage au personnage, malheureusement, le vénérable acteur ne sera pas impliqué dans le doublage. Dans la version originale, nous aurons la voix de Troy Baker, un acteur bien connu qui a prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo. Il est notamment Joel dans The Last of Us et Samuel Drake dans Uncharted. Le fait de ne pas avoir Harrison Ford en personne pour reprendre son rôle peut être une petite déception. Cependant, tout n'est pas perdu, car en français, nous aurons l'occasion de profiter de la voix de... Richard Darbois !

Il s'agit de la voix officielle d'Indy depuis Indiana Jones et la Dernière Croisade. Richard Darbois est d'ailleurs le comédien français qui double Harrison Ford dans de nombreux films, de Blade Runner à Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force, en passant par Air Force One. C'est une excellente nouvelle qui nous permettra de ressentir l'illusion que c'est bel et bien la véritable voix d'Indiana Jones.

Pour de nombreux joueurs, des films cultes de la pop culture ont été découverts en français, et Indiana Jones fait clairement partie de la liste. Richard Darbois est devenu un véritable comédien de doublage culte, au même titre que le regretté Patrick Poivey, qui a incarné Bruce Willis dans la majorité de ses films. Si vousn 'aimez pas les VF dans les jeux, voici peut être une bonne occasion de vous y mettre. C'est clairement un élément important qui joue sur la nostalgie et qui pourrait permettre d'ajouter une touche supplémentaire d'immersion pour les fans français.