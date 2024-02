Depuis déjà un moment, PlayStation et Xbox luttent l’un contre l’autre à grands coups d’exclusivités avec un petit avantage pour la console de Sony. D’un côté on avait God of War, Uncharted, The Last of Us, etc. Tandis que de l’autre, on essayait de s’en sortir avec Halo, Gears of War et d’autres. Avec l’acquisition de Bethesda, Xbox frappe un grand coup et gagne d’importantes licences comme Fallout, DOOM, The Elder Scrolls et d’autres jeux plus récents comme Starfield et Indiana Jones et le Cercle ancien - fraîchement annoncé pour 2024. Néanmoins, nous avons récemment appris que, comme pour certaines de son concurrent, ces exclusivités ne seraient que temporaires.

Indiana Jones prêt à sortir le fouet sur PS5 ?

Cela fait déjà quelque temps que nous entendons des rumeurs comme quoi Hi-Fi Rush arriverait sur d’autres consoles. On a aussi entendu parler de Sea of Thieves et maintenant, c’est au tour de Starfield, et même potentiellement Halo. On peut alors penser que toutes les prochaines exclusivités de Microsoft subiront le même sort, dont Indiana Jones, le prochain jeu action-aventure de Bethesda ! C’est en tout cas ce que spécule The Verge qui pense qu'Indiana Jones pourrait arriver sur PS5 quelques mois après sa sortie Xbox.

Cette dernière est prévue pour décembre 2024, son arrivée sur la console de Sony ne se ferait alors qu’en 2025. Si la nouvelle est avérée, ce serait une sacré bonne nouvelle pour les amoureux du héros qui ne jurent que par la PS5. Une telle annonce nous ferait aussi remettre en perspective l'arrivée de très très gros hits comme le très attendu The Elder Scrolls VI, pourtant l’une des grosses cartes à jouer de Xbox. Et si le jeu sortait finalement sur PS5 lui aussi ? Bien que cela semble étrange, la société a finalement beaucoup à gagner en faisant ce choix.

Un changement de stratégie pour Microsoft

Cependant, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes puisque nous savons également que ces décisions font de grands débats en interne. Rien n'est encore joué même s'il est dit qu'une annonce à ce sujet arriverait sous peu.

L’arrivée de ces jeux sur la machine de Sony ne serait toutefois pas anodine puisque comme le précise XboxEra, Microsoft aurait déjà fait l’acquisition de kits de développements PS5. Cela signifierait que Xbox serait prêt à se passer de ses exclusivités afin de devenir éditeur tiers pour d’autres supports et ainsi pouvoir s'étendre absolument partout. Un choix qui économiquement reste logique puisque de ce fait, l’entreprise pourrait encore largement augmenter ses revenus. Son capital a déjà grandement augmenté avec l’acquisition d’Activision Blizzard King, dépassant ceux de PlayStation pour la première fois.