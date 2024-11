Indiana Jones et le Cercle Ancien a plusieurs nouvelles à annoncer, entre informations rassurantes et petites déceptions. Que faut-il savoir exactement sur le sujet ?

Le prochain jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien signé MachineGames, s’annonce comme un projet ambitieux. Prévu pour une sortie le 9 décembre sur Xbox Series X/S et PC, puis sur PS5 au printemps, ce titre promet une expérience à la fois riche, longue et personnalisable. Les fans de l’archéologue le plus célèbre du cinéma ont de quoi se réjouir, même si quelques choix du studio pourraient diviser.

Indiana Jones est le plus grand jeu de MachineGames

MachineGames ne cache pas ses ambitions. Selon Axel Torvenius, directeur créatif, ce jeu sera « de loin le plus grand et le plus long » jamais réalisé par le studio. Bien qu’aucune estimation précise de la durée n’ait été donnée, tout laisse penser qu’il surpassera Wolfenstein 2: The New Colossus, le précédent titre phare de l’équipe. Pour rappel, ce dernier pouvait prendre entre 15 et 25 heures à compléter. Avec une aventure solo semi-linéaire, Indiana Jones semble vouloir offrir une expérience riche en contenu et en émotions, parfaite pour plonger dans l’univers du célèbre explorateur.

Un des atouts majeurs du jeu est la personnalisation de la difficulté. Jens Andersson, directeur du design, a confirmé que les joueurs pourront ajuster séparément les niveaux de difficulté des combats et des puzzles. Vous pourrez, par exemple, rendre les énigmes plus corsées tout en facilitant les affrontements, ou inversement. Ce choix de modularité est une excellente nouvelle. Il permet à chaque joueur, qu’il soit novice ou vétéran, d’adapter l’expérience à ses préférences. Une idée simple, mais qui pourrait rendre le jeu accessible à un public beaucoup plus large.

Une mauvaise nouvelle

Cependant, il y a une petite ombre au tableau. Contrairement à de nombreux jeux modernes, Indiana Jones et le Cercle Ancien ne proposera pas de mode photo. Bien que les joueurs puissent utiliser une caméra dans le jeu (comme un outil de gameplay), il ne sera pas possible de capturer et d’éditer librement des souvenirs de leur aventure. Ce choix risque de frustrer les amateurs de captures d’écran, mais cela reflète peut-être une volonté de se concentrer sur l’immersion et l’action.

En plus de l’aventure principale, un DLC baptisé The Order of Giants est déjà en préparation. MachineGames le décrit comme une extension fortement narrative, pensée pour s’intégrer parfaitement à la campagne principale. Peu d’informations ont été partagées pour l’instant, mais les fans peuvent s’attendre à du contenu supplémentaire pour prolonger le plaisir.

