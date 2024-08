Parmi les jeux les plus attendus de l'année, on peut évidemment citer Indiana Jones and the Great Circle. D'autant plus que, comme nous vous l'avons rapporté ici même sur Gameblog, le jeu fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment concernant un portage sur PS5. Eh bien, tout semble à nouveau se préciser et aller dans ce sens.

Ca semble se confirmer pour Indiana Jones

Le jeu vidéo Indiana Jones and the Great Circle pourrait bientôt faire son apparition sur PlayStation 5, selon des rumeurs récentes provenant de sources fiables. Initialement prévu pour être une exclusivité temporaire sur Xbox et PC, ce titre attendu devrait, selon les dernières informations, être disponible sur la console de Sony au cours du premier semestre 2025.

D'après un rapport de l'initié NateTheHate, Indiana Jones and the Great Circle serait lancé en décembre en tant qu'exclusivité temporaire pour Xbox. Avant d'être accessible aux joueurs de PlayStation 5 après la période d'exclusivité. Ces informations ont été renforcées par Tom Henderson d'Insider Gaming, qui a précisé que certains médias avaient déjà été informés sous le couvert de clauses de non-divulgation (NDA). Toutefois, Henderson a ajouté qu'il n'était pas certain que ces nouvelles seraient officiellement annoncées lors de l'événement Gamescom Opening Night Live.

Les spéculations autour de la sortie de ce jeu sur PlayStation ne sont pas nouvelles. En février dernier, Tom Warren, un autre initié respecté, avait déjà évoqué la possibilité que Bethesda, le développeur du jeu, envisage de porter Indiana Jones and the Great Circle sur PS5. Ce qui était alors une simple considération semble aujourd'hui se concrétiser.

Pas une première fois

Le studio derrière ce projet, MachineGames, n'est pas étranger aux franchises d'action à succès. Etant responsable des récents jeux Wolfenstein. Indiana Jones and the Great Circle devrait offrir une expérience originale avec une perspective à la première personne. Mettant en scène le célèbre archéologue dans une aventure inédite.

Il est important de noter que ce ne serait pas la première fois qu'un titre initialement exclusif à Xbox finit par être disponible sur d'autres plateformes. Des jeux comme Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded, également considérés comme des exclusivités Xbox, ont finalement fait leur chemin jusqu'à la PS5.

Source : NateTheHate