Exclusivité Xbox ou non ? On supposait que le jeu Indiana Jones pourrait être la réponse de Xbox à Uncharted, mais finalement l’adaptation arriverait aussi sur PS5 et consorts.

Un épais voile de mystère entoure le jeu Indiana Jones de Bethesda annoncé en 2020. On sait que le titre sera développé par MachineGames, à qui l’on doit Wolfenstein et c’est tout. Cependant la prochaine grosse cartouche de l’éditeur racheté par Microsoft pourrait ne pas être une exclusivité Xbox Series/One.

Le jeu Indiana Jones aussi sur PS5 ?

Bien informé sur l’actualité de la marque verte, l’insider Jez Corden a abordé le cas du jeu Indiana Jones dans son podcast Xbox Two. Selon le journaliste de Windows Central, l’adaptation de Bethesda pourrait ne pas être une exclusivité console Xbox Series / Xbox One et elle devrait donc également sortir sur PS5. « La seule information que j’ai sur le jeu Indiana Jones c’est que ce n’était pas une exclusivité. Mais elle date d’il y a un moment, et ça pourrait avoir changé. »

L’information reste à prendre avec des pincettes mais Corden estime que Bethesda resterait sur son plan initial : une sortie multiplateforme. Lors de l’annonce du jeu Indiana Jones, aucune console n’avait été annoncée. Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft les joueurs ont supposé qu’il viendrait garnir le catalogue des exclusivités Xbox Series, comme d’autres productions de l’éditeur dont le très attendu The Elder Scrolls 6.

Il est possible que la firme de Redmond opte pour une exclu temporaire sur console avant de laisser les possesseurs de PS5 découvrir l’adaptation supervisée par Todd Howard. Il n’y a plus qu’à attendre une communication officielle pour avoir le fin mot de l’histoire, mais ça pourrait ne pas être avant de longs mois puisque le jeu n'est pas prévu pour tout de suite.