Le très attendu jeu Indiana Jones et Le Cercle Ancien donne quelques informations supplémentaires sur son histoire et sur ce à quoi il faut globalement s'attendre.

Lors du Xbox Games Showcase 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien a fait une apparition remarquée. Dévoilant des séquences de gameplay et des éléments inédits de l’histoire. L’événement a été suivi d’un épisode spécial du podcast officiel Xbox, où le directeur du jeu, Jerk Gustafsson, et le directeur de production, John Jennings, ont partagé des détails supplémentaires avec l’animateur Malik Prince. Un article de Xbox Wire permet d'en apprendre un peu plus.

Une aventure authentique Indiana Jones

En effet, l'histoire du jeu commence lorsqu'un ancien artefact est volé au collège où travaille Indiana Jones. Gustafsson a expliqué que ce vol mène Indiana à découvrir une ancienne conspiration liée à la théorie du Grand Cercle. Cette théorie évoque un alignement mystérieux de sites antiques à travers le monde, connectés par une série d'artefacts. Pour empêcher les ennemis de s'emparer de ces artefacts, Indiana doit les trouver en premier.

Cette quête entraîne les joueurs dans une aventure autour du globe. Pour commencer, cela débute au Marshall College en passant par l'Himalaya, les sites anciens de Sukhothai en Thaïlande, le Vatican, et les Pyramides de Gizeh en Égypte. Ce concept de voyage mondial, si cher à Indiana Jones, trouve son origine dans une idée de Todd Howard. Directeur chez Bethesda Game Studios.

Une belle collaboration

Pour garantir l'authenticité de cette aventure, l’équipe de MachineGames a collaboré étroitement avec Lucasfilm Games. Gustafsson et Jennings ont souligné l’importance de cette collaboration. Qui leur a permis d’accéder à une richesse d’informations et de ressources sur le personnage d’Indiana Jones. Ils ont visionné les films à maintes reprises, en particulier Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Pour s'imprégner de l'esprit des films.

En fait, les développeurs ont également pu explorer les archives de Lucasfilm, une expérience inestimable pour les fans de la franchise. Cette recherche approfondie s’étendait aux films, aux bandes dessinées, et aux livres. Avec même des recréations des costumes d’Indy, y compris son fedora iconique, fabriqué par le même chapelier que celui des films originaux.

Troy Baker, acteur renommé, prête sa voix et son corps à Indiana Jones grâce à une capture de performance complète. Intégrant voix, expressions faciales et mouvements corporels. Son interprétation vise à capturer l’essence d’Indy, particulièrement dans ses premières aventures cinématographiques. La bande sonore est composée par Gordy Haab. Connu pour son travail sur Star Wars Jedi: Survivor, ajoutant une touche musicale digne de John Williams.

Contrairement aux jeux précédents de MachineGames, connus pour leur action intense, Indiana Jones met l'accent sur l’aventure et la résolution de problèmes. Donc Gustafsson a expliqué que le jeu privilégie l'intelligence et la furtivité d’Indiana plutôt que le combat excessif. Le joueur sera amené à résoudre des énigmes et à éviter les conflits, reflétant le caractère plus nuancé d'Indiana Jones.

Le jeu est toujours prévu pour 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.