Dernière grosse cartouche de l’année pour Xbox, Indiana Jones et le Cercle Ancien débarquera aussi sur PS5 début 2025. Il faudra s’y habituer visiblement puisque d’après les derniers bruits de couloir, l’ère des exclusivités Xbox est terminée. Quoi qu’il en soit, avant de sortir le fouet sur la console de Sony, Indy profite de sa sortie sur Xbox Series et PC pour se mettre à jour et corriger ses quelques bugs. De notre côté, on n’a pas vraiment eu de gros soucis techniques, mais si MachineGames pouvait corriger son IA, on ne dirait pas non.

Indiana Jones se met à jour sur Xbox Series et PC

Après un premier patch plutôt utile, Indiana Jones et le Cercle Ancien se met une nouvelle fois à jour. Au menu de cette mise à jour, beaucoup de correctifs qui vont faire un bien fou au jeu, notamment sur Xbox. Bethesda a en effet déployé un patch pour un problème d’ombres parfois trop lumineuses et c’est clairement le jour et la nuit. Pour le reste, on est vraiment sur de la correction de bugs pure et dure.

Pas de nouvelles fonctionnalités, ni de bonus numériques pour le moment et rien sur l’IA des ennemis malheureusement. En revanche, parmi les plantages, beaucoup de blocages de progression ont été corrigés. Ce qui devrait faire plaisir aux joueurs qui ont dû affronter le problème. Quant aux PCiste équipés de carte graphique Nvidia, ils seront ravis d’apprendre que le jeu s’optimise davantage en résolvant là encore pas mal de soucis.

Notes de patch de la mise à jour 2 d'Indiana Jones sur Xbox Series et PC :

Notes de patch traduites par nos soins

Général

Correction d'un problème où l'emplacement de sauvegarde pouvait être signalé comme étant endommagé ou manquant. Même sans problème.

Gameplay

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas équiper le fouet d'Indy.

Correction d'un bug où un joueur pouvait joué avec la caméra à la troisième personne tout le temps.

Rectification d'un problème où le joueur pouvait perdre son appareil photo dans certaines condition.

Graphique

Correction d'un bug pour éviter que la « vision trouble » ne reste bloquée lorsqu'Indy est presque noyé. Pour les joueurs qui ont déjà rencontré ce problème, répéter la quasi-noyade devrait résoudre le problème.

Quelques améliorations supplémentaires pour réduire les ralentissements de l'image pendant les cinématiques.

( SPOILER ) Missions et quêtes – Cette section contient quelques petits spoilers sur l'intrigue d'Indiana Jones et le Cercle Ancien

Correction d'un problème où Gina ne pouvait pas s'approcher de l'entrée secrète de la salle au trésor du Vatican, empêchant ainsi la progression de la mission.

Rectification d'un bug où Gina pouvait aller crocheter la serrure de la sortie de la salle au trésor du Vatican dès que vous entriez dans la pièce, ce qui signifie que vous risquiez de manquer des développements très importants de l'histoire.

Correction d'un bug de collision au sol près du bord du mur autour de la ziggourat à Sukhothai à travers lequel le joueur pouvait tomber.

Correctifs pour Indiana Jones sur PC uniquement

Correction d'un problème où le Nvidia DLSS pouvait provoquer des problèmes de performances lorsqu'il était activé.

Rectification d'un problème où le Nvidia Frame Generation n'était pas activé correctement si le HDR était utilisé.

Correction d'un problème où le mode Nvidia Low Latency pouvait entraîner des soucis de performances lorsqu'il était utilisé avec le Frame Generation.

Correction d'un bug où l'éclairage global pouvait être complètement désactivé avec certaines cartes graphiques.

Rectification d'un plantage où l'éclairage pouvait être trop lumineux dans les espaces intérieurs si le Ray Tracing (option au max) était défini sur Qualité moyenne ou Haute.

Problème connu : certaines fonctionnalités de Nvidia peut être temporairement désactivée si le HDR est activé pour la première fois. Pour contourner ce problème, désactivez puis réactivez le DLSS. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.

Xbox uniquement

Améliorations apportées à l'éclairage global sur Xbox, pour résoudre les problèmes où les zones ombragées apparaissaient plus lumineuses que prévu.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est actuellement disponible sur Xbox Series et PC. Vous pourrez retrouver l'intégralité des notes de patch directement sur le site officiel de Bethesda.

Source : Bethesda